Alessia Marcuzzi, com’era a 16 anni: in questa foto mostra il suo colore di capelli naturale

Alessia Marcuzzi, avete mai visto com’era a 16 anni? In questa foto la conduttrice mostra il suo colore di capelli naturale.

Alessia Marcuzzi è tra le conduttrici più amate e apprezzate nel mondo della conduzione ed è anche uno dei personaggi più influenti di quello dello spettacolo. Da quando la sua carriera ha avuto inizio ne ha fatta di strada. Era giovanissima quando ha iniziato a muovere i primi passi e negli anni è riuscita ad arrivare sempre più in alto. Ha lavorato per 25 anni a Mediaset fino a quando, nel 2021, ha deciso di lasciare l’azienda.

Nel messaggio che riportò sui social in cui confermava la sua decisione, scrisse che non si immaginava più nei programmi che le venivano proposti. Riportò che voleva dedicare un momento per sè stessa: “E’ per questo motivo, non vi nascondo con grande sofferenza ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, con stima e affetto“. Alessia scrisse anche che la pandemia ha dato la possibilità a molte persone e a lei di guardarsi dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo.

Ha iniziato proprio a Mediaset, con Colpo di fulmine, Fuego, Il Festivalbar, Mai dire gol e via dicendo, sono tantissimi i programmi di cui ha fatto parte e che ha condotto da quando ha cominciato. Ed è grazie al successo che ha ottenuto che è cresciuto anche il suo seguito sui social con un numero impressionante di follower. Ovviamente, come la maggior parte dei personaggi del mondo dello spettacolo, anche Alessia condivide molto della sua quotidianità. Qualche mese fa ha pubblicato una foto dei suoi 16 anni e ha lasciato tutti senza parole: ha mostrato il suo colore di capelli naturale.

Alessia Marcuzzi, com’era ai suoi 16 anni: nello scatto condiviso sui social mostra il suo colore di capelli naturale

Con un seguito di milioni di follower ogni gesto e movimento social di Alessia Marcuzzi non passa inosservato. Difficile poi non farsi incantare dalle bellissime immagini che condivide ogni giorno. Oltre alle foto sono molte anche le storie. La conduttrice mostra ai fan parte della sua quotidianità che riguardi un progetto importante o anche una semplice uscita o un indimenticabile viaggio.

Qualche mese fa ha condiviso una foto, com’è suo solito fare, in cui era giovanissima: aveva 16 anni, come lei stessa fa sapere. Uno scatto che ha lasciato tutti senza parole, è di una incredibile bellezza e soprattutto mostra qual è il suo colore naturale di capelli.

“1988, 16 anni, costume ascellare, mascara al mare e colore di capelli naturale”: ha scritto a corredo. Alessia in questa foto era un’adolescente, era bellissima proprio come oggi, portava al mare i capelli ricci e soprattutto, come fa sapere, aveva il colore naturale. Voi avete mai visto com’era da giovane?