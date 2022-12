Antonino Spinalbese deve abbandonare il Gf Vip per un intervento: cosa è successo

Antonino Spinalbese è pronto ad abbandonare la casa del GF Vip per un intervento: cosa accadrà tra qualche giorno, colpo di scena.

Un vero e proprio colpo di scena, quello di cui ci informano gli utenti Twitter e che – a quanto pare – succederà a breve. Antonino Spinablese è pronto ad abbandonare la casa del GF VIP! Dopo essere stato uno dei suoi protagonisti indiscussi di questa edizione, nonché tra i primi concorrenti a varcare la porta rossa, l’hairstylist sembrerebbe essere pronto a salutare tutti i suoi compagni di viaggio.

C’è chi pronto ad entrare e a dare inizio alla sua avventura nella casa del GF VIP – è questo quello che accadrà nelle prossime puntate del reality di Canale 5 – e chi, invece, è costretto a farsi le valigie ed abbandonare tutto. È questo, stando a quanto si apprende da alcuni commenti apparsi su Twitter, che accadrà nelle prossime ore ad Antonino Spinalbese.

Alcuni utenti, infatti, hanno commentato con l’hashtag GF VIP la rivelazione che Antonino Spinalbese avrebbe fatto ai suoi compagni nelle scorse ore. Nei prossimi giorni, infatti, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez dovrà abbandonare la casa di Cinecittà per sottoporsi ad un intervento. Nulla di grave, a quanto pare, ma a cui il buon Spinalbese non può affatto rinunciare.

Antonino Spinalbese abbandona la casa del GF Vip per un intervento: cosa ha raccontato

Non solo per via della sua recentissima confessione, che ha lasciato tutti di stucco, ma anche per quello che, proprio nelle scorse ore, Antonino Spinalbese ha svelato ai suoi compagni di viaggio. Da quanto fanno sapere alcuni commenti apparsi su Twitter, infatti, sembrerebbe che l’hairstylist abbia confessato agli altri Vipponi di dover abbandonare la casa del GF VIP nei prossimi giorni per via di un intervento precedentemente programmato. Non si tratta affatto di qualcosa di grave, come detto poco fa, ma si capisce ugualmente che il giovane Spinalbese necessita di allontanarsi dalle quattro mura di Cinecittà e che non può affatto esimersi.

Sappiamo benissimo a cosa state pensando: sarà un addio definitivo? Assolutamente no, state tranquilli! Dopo che Antonino si è accertato che tutto è andato per il meglio ed, ovviamente, ha ultimato la sua quarantena preventiva, può rientrare in casa e riabbracciare i suoi compagni. Ovviamente, non conosciamo i tempi e né tantomeno sappiamo quando Spinalbese inizierà a salutarli, ma sembrerebbe che sia questione di giorni se non, addirittura, di ore.

Per rimuovere, quindi, una cisti, Antonino Spinalbese saluterà momentaneamente i suoi compagni di viaggio per poi ritornare quando tutto sarà risolto. Nel frattempo di sapere di più, facciamo un grosso in bocca al lupo al giovane parrucchiere.

Cosa accadrà stasera al GF VIP?

Anche voi avete avvertito la mancanza del doppio appuntamento settimanale? Mediaset vi ha accontentati! Non solo il Lunedì sera, come consueto, ma il reality di Canale 5 farà compagnia i suoi spettatori anche il Sabato. Tra qualche ora, infatti, andrà in onda una nuova puntata, che sicuramente terrà tutti incollati al piccolo schermo. Cosa accadrà? Al momento, non ce ne sono di anticipazioni ufficiali. Supponiamo, però, che si tratterà sicuramente dell’avvicinamento ‘pericoloso’ di Sarah Altobello ed Attilio Romita, degli eliminati e dei nuovi nominati e chissà anche di qualche nuovo ingresso? Staremo a vedere!