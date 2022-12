Cosa non fare assolutamente quando acquisti i regali di Natale: eviterai figuracce e doni non graditi; i consigli per non sbagliare.

Ci siamo! Quasi tutti, ormai, hanno provveduto a preparare l’albero di Natale, uno dei simboli per eccellenza di queste festività. C’è chi lo ha fatto seguendo la tradizione e scegliendo colori come rosso e oro, e chi, invece, ha osato con decorazioni e addobbi originali. Quel che è certo è che avere l’albero illuminato in casa è pura magia. Ma cosa resta da fare dopo aver addobbato con cura il nostro caro abete? Esattamente, posizionare i regali sotto di esso!

Capitolo regali di Natale: per qualcuno è una vera e propria gioia scegliere il dono giusto per i propri cari, ma per altri è un vero grattacapo. Il rischio di non indovinare il regalo e di trovarci di fronte finti sorrisi imbarazzati è altissimo. E, in un periodo delicato come quello che stiamo affrontando, non è bello neanche spendere soldi inutilmente, sapendo di non rendere felice l’altra persona. Cosa fare, quindi, per evitare di sbagliare? Ecco alcuni consigli e dritte super utili per trascorrere un vero buon Natale!

Regali di Natale, gli errori da non commettere durante la scelta

Devi acquistare i regali di Natale ma non hai la benché minima idea di cosa comprare? Sei nel posto giusto. Premesso che qualsiasi regalo è gradito se fatto col cuore e che non c’è assolutamente bisogno di spendere cifre esorbitanti per realizzare un regalo giusto, ci sono alcune cose a cui devi pensare prima di tirare fuori i soldi e comprare. Un esempio?

Spesso cerchiamo il regalo inaspettato, quello che stupisce, quella cosa che, chi lo riceve, non si aspetterebbe mai: ma è davvero così corretto? Ebbene, la risposta è no. A volte le cose più semplici sono le più gradite! Lasciarsi ispirare dai gusti della persona è la regola numero uno per fare un regalo perfetto e non è sempre detto che stupire ci dia l’effetto sperato: forse non si aspettava questo regalo perché, semplicemente, non lo ha mai desiderato. Non aver paura della semplicità e non preoccuparti del budget: vedrai che non sbaglierai. Ma non è finita qui…

Un’altra cosa che devi tenere bene a mente è questa: il regalo non deve piacere a te! Se hai visto qualcosa che farebbe impazzire il destinatario del dono, ma che a te non piace per niente, non importa. Il regalo deve rendere felice chi lo riceve: è questa la cosa importante.

Ultimo consiglio: no a regali troppo impegnativi per una persona che conoscete da davvero poco tempo. È così necessario? Puoi rischiare di far sentire in imbarazzo l’altra persona, che magari non è in grado di ricambiare: spendere molti soldi non è sinonimo di buona riuscita del dono.