GF Vip, “Sessualmente ci troviamo bene”: arriva una confessione inaspettata dell’ex protagonista del reality show di Canale 5.

Continua l’avventura dei concorrenti del GF Vip 7. Che raddoppia, tornando in onda per due sere a settimana, il lunedì e il sabato sera: una vera novità per il reality show di Canale 5, che si scontrerà con Ballando con le stelle. E, nella casa più spiata della tv, sta accadendo davvero di tutto: la convivenza forzata, ormai, diventa sempre più complicata e le discussioni sono all’ordine del giorno. Ma anche ciò che accade fuori dalla casa non passa inosservato…

Un’ex protagonista della trasmissione condotta da Alfonso Signorini si è lasciata andare ad una confessione che non è passata inosservata. Una confessione che riguarda la sua relazione sentimentale e, nello specifico, la vita sessuale. A quanto pare, tra lei e la sua nuova fiamma, procede tutto a gonfie vele. In seguito le sue parole nel dettaglio.

GF Vip, la confessione intima dell’ex concorrente del reality: “Ci troviamo bene”

Una storia che era stata accolta da tutti con profondo scetticismo. In tanti pensavano che questo uomo misterioso non esistesse e che, un po’ come per il caso Mark Caltagirone, si trattasse di una truffa amorosa. Mehmet Bozkur, però, esiste eccome ed è veramente legato a Gegia. A confermarlo sono stati proprio loro, nella scorsa puntata del GF Vip: in giardino, davanti ai concorrenti, l’attrice ha baciato il suo Mehmet, che è tornato in Italia e, ora, vive con lei. Ma cosa sappiamo di questa coppia?

A Casa Pipol, Gegia ha raccontato qualcosa in più sull’affascinante 43 enne turco, che è a tutti gli effetti il suo compagno. Nonostante possa sembrare così, Gegia sottolinea che Mehmet, che lavora nel settore edile, è tutt’altro che un playboy: “È tranquillo, alle undici, undici e trenta crolla già dal sonno. Lui mi dice sempre relax perché io sono agitata”. L’ex concorrente del GF Vip racconta le abitudini del nuovo compagno, che ama passeggiare e mangiare yogurt, feta e the nero. Ma non è tutto: nel corso dell’intervista, l’attrice ha rivelato anche qualche dettaglio inedito sulla vita intima della coppia.

“Sessualmente ci troviamo bene, siamo tranquilli, a me piace“, confessa Gegia, lasciando intendere che tra lei e il suo compagno tutto proceda a gonfie vele. E sulla possibilità di sbarcare sull’Isola dei Famosi in coppia con Mehmet, Gegia ammette: “Al lavoro, ai soldi, si dice mai no? Questo è il mio lavoro”.

Ilary Blasi accoglierà l’assist e sceglierà Gegia e il suo Mehmet come prossimi naufraghi in Honduras? Non ci resta che attendere qualche mese per scoprirlo. Quel che è certo è che la relazione tra Gegia e l’affascinante turco prosegue alla grande.