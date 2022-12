Goloso e irresistibile: come preparare il tronchetto di Natale più buono del mondo. La ricetta che conquista sempre tutti.

Oltre al panettone e al pandoro, a Natale non può proprio mancare nemmeno questo dolce a dir poco goloso ed irresistibile. Sai già di che cosa stiamo parlando? Ebbene sì, del delizioso tronchetto.

Se, quindi, vuoi sapere come preparare il dolce più buono del mondo non perdere altro tempo e scopri subito la ricetta paso dopo passo. Vedrai, in poche semplici mosse realizzerai un piatto che conquista sempre tutti. Sia i grandi che i piccini. Provare per credere!

Come preparare il tronchetto di Natale più buono del mondo

Quella del tronchetto di Natale, conosciuto anche come Buche de Noel, è una ricetta tipica della tradizione natalizia francese. Somiglia ad un tronco d’albero, ma è davvero golosissimo. Si può fare con la confettura di lamponi ed il cioccolato oppure con la glassa al caffè. Insomma, qualunque sia la tua versione preferita il risultato finale sarà sempre un dolce a dir poco irresistibile. Ma ora bando alle ciance e scopriamo la ricetta passo dopo passo. Ecco che cosa ti servirà:

160 grammi di farina;

150 grammi di zucchero;

6 tuorli d’uovo;

4 albumi d’uovo;

2 limoni;

1/2 bustina di lievito per dolci;

150 grammi di confettura di lamponi;

400 grammi di cioccolato fondente;

250 grammi di panna fresca;

rosmarino;

ribes;

zucchero a velo.

Preparazione

Come abbiamo anticipato, quest’oggi andremo a preparare il classico tronchetto di Natale. Un dolce goloso ed irresistibile capace di conquistare sia i grandi che i piccini. Nella nostra versione utilizzeremo la confettura di lampone e la glassa al cioccolato. Sei pronto a partire? Per cominciare, prepara la base frullando insieme i tuorli d’uovo, metà zucchero e la scorza di limone grattugiata. Quando avrai ottenuto un composto chiaro e spumoso, mettilo da parte e in un’altra ciotola lavora gli albumi con ciò che resta dello zucchero.

A questo punto, unisci i due composti facendo attenzione a non smontarli ed incorpora la farina setacciata ed il lievito per dolci. Mescola bene e poi stendi il composto su una teglia coperta con della carta da forno. Livella la superficie ed inforna a 180 gradi per 15 minuti. Trascorso il tempo necessario, tira fuori la base e lasciala raffreddare. Non appena sarà pronta, arrotolala su se stessa e coprila con la pellicola trasparente.

Lascia riposare il tutto in frigorifero per qualche istante e, nel frattempo, prepara la glassa al cioccolato facendo sciogliere sul fuoco il cioccolato fondente con la panna fresca fino ad ottenere una consistenza bella cremosa. Infine, riprendi la pasta biscotto, stendila e farciscila con la confettura al lampone.

Arrotola di nuovo e taglia il tronchetto in tre parti praticando delle incisioni in diagonale. Disponi quindi i pezzi sovrapponendoli tra di loro e ricopri tutto con la glassa al cioccolato. Spolvera la superficie con lo zucchero a velo, adagia sopra il tronchetto un rametto di rosmarino e qualche ribes e preparati a servire.