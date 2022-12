Ilary Blasi in vacanza a St Moritz: avete visto dove alloggia? Quel ‘dettaglio’ non passa inosservato

Ilary Blasi si gode una rilassante vacanza a St Moritz, ma avete visto dove alloggia? Quel ‘dettaglio’ non passa inosservato.

C’è chi sceglie di trascorrere l’ultimo dell’anno in vacanza e chi, invece, ha voluto passare le feste pre natalizie al di fuori della propria città d’origine. È il caso di Ilary Blasi, che proprio in questi giorni ha trascorso una bellissima vacanza a St Moritz. Ancora prima che iniziasse il weekend, infatti, la conduttrice romana è partita insieme a sua figlia piccola e si è concessa qualche giorno di totale relax sulla neve.

A trascorrere questi giorni di relax, come mostrano le foto condivise su Instagram, Ilary Blasi non è affatto da sola. Oltre alla compagnia di Isabel, infatti, la conduttrice è stata raggiunta da Michelle Hunziker, sua grande amica, ed insieme a lei si sta dilettando in spassose e divertenti sciate.

La domanda che, però, adesso vi facciamo è: avete visto dove ha alloggiato Ilary Blasi? Appena arrivata a St Moritz, la conduttrice ha condiviso qualche immagine della sua stanza, lasciando tutti i suoi sostenitori senza parole. Si tratta, infatti, di un hotel extralusso che possiede delle camere altrettanto lussuose. Quella in cui risiede la bella Blasi, vi assicuriamo, è decisamente deliziosa, ma soprattutto possiede tutti i comfort possibile ed immaginabili.

Ilary Blasi a St Moritz, avete visto dove ha alloggiato? Hotel extralusso, ma attenzione a quel ‘dettaglio’

Non solo il suo lifting al viso, ma anche la sua recentissima vacanza a St Moritz non è assolutamente passata inosservata. Ilary Blasi continua a confermarsi la regina indiscussa di Instagram. E ad intrattenere i suoi followers con squarci di vita quotidiana. Avrebbe mai potuto, quindi, evitare di condividere scatti della sua ultimissima vacanza in Svizzera? Ma certo che no! È proprio per questo motivo che, in questi ultimi giorni, non solo ha condiviso IG Stories che ce la mostrano in compagnia di sua figlia Isabel, di Michelle Hunziker e sulla neve, ma anche della sua meravigliosa stanza. Avete visto anche voi dove ha alloggiato?

Come dicevamo precedentemente, l’albergo dove Ilary Blasi ha scelto di soggiornare è tra quelli più extralusso della zona. Le sue camere sono delle vere e proprie suite, che dispongono di qualsiasi tipo di comfort. Avete visto anche voi quella scelta dalla conduttrice romana? Guardiamo insieme alcuni angoli da lei condivisi.

Appena aperta la porta della sua stanza, il pubblico social della conduttrice è rimasto completamente senza parole per la bellezza. Completamente in legno ed arredato con dei colori decisamente chiari e tenui, la camera presenta un immenso letto matrimoniale con sopra una coperta bianca e due cuscini enormi.

Se vedendo la camera da letto, il pubblico di Ilary Blasi è rimasto senza parole, altrettanto di stucco è rimasto quando ha visto il panorama. Di fronte ad una distesa di neve del genere, diciamoci la verità, chi è che non si rilasserebbe.

Oltre a questi elementi paradisiaci, c’è anche un altro dettaglio che non passa inosservato. E che caratterizza ancora di più la stanza scelta. Cosa? Guardate qui:

Un angolino davvero ‘chic’, non trovate? Quello che, però, più sorprende è quel piccolo camino che Ilary Blasi dispone in camera. E che, senza alcun dubbio, sarà stato una vera manna dal cielo date le rigide temperature del posto.

Diteci la verità, chi è disdegnerebbe una vacanza del genere?