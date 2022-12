Sembra incredibile ma si può pulire la casa senza utilizzare detersivi: ecco come procedere per igienizzare le tue stanze risparmiando tantissimo.

Pulire casa non è soltanto un’attività noiosa, ma richiede anche un’ingente spesa. I prodotti comunemente utilizzate per igienizzare le superfici delle nostra abitazione costano sempre di più e, mai come in questo periodo, è davvero difficile affrontare tutte le spese. Per questo motivo, la parola d’ordine per tante famiglie italiane è diventata questa, risparmiare.

Risparmiare a partire dalle piccole cose, proprio in casa. Forse non tutti lo sanno ma è possibile pulire casa alla perfezione senza dover ricorrere ad alcun detersivo! Al posto dei comuni prodotti chimici, super aggressivi, che troviamo in commercio si possono utilizzare tantissimi ingredienti naturali, che abbiamo quasi sicuramente in casa. Esistono davvero tantissimi ‘metodi della nonna’ che ti salvano la vita e ti risolvono moltissimi problemi, spesso a costo zero. Ecco alcuni validi alleati su cui puoi contare per le pulizie domestiche.

Pulire senza detersivi: cosa utilizzare come valida alternativa

Sei amate dei rimedi fai da te e vuoi evitare di acquistare i soliti prodotti chimici? Sei nel posto giusto! Non tutti lo sanno, ma è davvero possibile pulire la tua casa, da cima a fondo, senza dover utilizzare alcun detersivo. Questo perché esistono tantissimi ingredienti, al 100% naturali, che possono sostituire i comuni detergenti grazie alla loro azione pulente e sgrassante. Di cosa parliamo?

Primi tra tutti ci sono loro, l’aceto, il limone e il bicarbonato di sodio. È questa la top 3 dei prodotti naturali utilissimi per pulire casa. Puoi optare per un mix o utilizzarli singolarmente, quel che è certo è che questi prodotti ti permettono di igienizzare le superfici più disparate, donando anche un profumo eccezionale ed eliminando i cattivi odori. Dai pavimenti ai piatti, fino ai mobili e ai vetri: esistono trucchetti che ti permetto di pulire alla perfezione senza dover utilizzare alcun detersivo. E non è finita qui…

Anche il sale è una alleato formidabile per la pulizia domestica, grazie al suo potere pulente: è ottimo per igienizzare i pavimenti, per lucidare l’argento, per combattere l’umidità e deodorare gli ambienti. Insomma, un vero e proprio ‘jolly’, che abbiamo praticamente tutti in casa. E ancora, per le pulizie delle tue camere, puoi utilizzare il sapone di Marsiglia, un prodotto che presenta tantissimi utilizzi interessanti. Dal lavaggio piatti alla pulizia dei pavimenti, fino alla detersione delle tue tende: torneranno come nuove, senza alcuna macchia!

Non ti resta che metterti all’opera, utilizzando quello che hai in casa per dire addio allo sporco, ai germi e ai battere nelle tue superfici. Metodi veloci e super naturali per pulire la tua casa senza fatica e a costo zero.