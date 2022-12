Maria De Filippi mai vista così: il suo gesto senza precedenti, è successo davvero

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 9 dicembre, tutti l’hanno notato: il gesto di Maria De Filippi che nessuno si aspettava.

Ieri, venerdì 9 dicembre 2022, non è andata in onda la consueta puntata di Uomini e Donne per il ponte dell’Immacolata. Il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà lunedì 12, sempre alla solita ora su Canale 5. Venerdì però ci sono state le registrazioni le cui anticipazioni sono state condivise dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni Uominiedonneclassicoeover.

Oltre a quanto accaduto fra tronisti e corteggiatori del Trono Classico, non mancano gli aggiornamenti per quanto riguarda le dame e i cavalieri del Trono Over. Riccardo Guarnieri ha raggiunto Gloria sotto casa insieme al nipote, dopo l’interruzione della loro conoscenza. La dama, però, si sarebbe rifiutata di incontrarlo dicendo essere impegnata. Nuovo ballo per Gemma Galgani che, chiusa bruscamente la frequentazione con Mario, ha scelto di ballare con il 52enne Alessandro.

A catturare l’attenzione del pubblico in studio però è stata soprattutto l’assenza di un volto molto noto della trasmissione, protagonista in questi mesi di tantissime discussioni accese con l’opinionista Tina Cipollari. Anche la settimana scorsa le anticipazioni volevano questa dama fuori dal programma: “In teoria non tornerà più, Maria si è arrabbiata con lei in una delle puntate precedenti, che a breve vedremo”. La puntata registrata ieri confermerebbe ora l’addio della donna agli studi Elios, ma vediamo di chi si tratta!

Maria De Filippi, colpo di scena: stavolta il suo gesto spiazza davvero tutti

La pagina di Lorenzo Pugnaloni rivela che a mancare nel parterre femminile sarebbe stata Pinuccia Della Giovanna, dama proveniente da Vigevano. La donna è da mesi alle prese col suo ‘amore impossibile’ per Alessandro Rausa, ma l’anziano cavaliere ha più volte dichiarato di non voler avere con lei un rapporto sentimentale bensì solamente un’amicizia. Eppure Pinuccia non si è mai rassegnata a questa verità.

Questa ostinazione è sempre stata all’origine degli screzi con Tina Cipollari e pare che le due donne abbiano litigato anche in una delle ultime registrazioni non andate ancora in onda. Sarebbe stato proprio questo ennesimo episodio ad indurre Maria De Filippi a prendere una decisione clamorosa riguardo alla dama di Vigevano.

Anche Queen Mary stavolta avrebbe perso le staffe nonostante per molto tempo abbia cercato di tutelare Pinuccia. Secondo alcune voci, la conduttrice Mediaset avrebbe sempre cercato di essere comprensiva ed accomodante nei suoi confronti per una presunta somiglianza tra lei e sua madre. Tale dettaglio, però, stavolta non sarebbe bastato a placare l”ira’ della padrona di casa.

Tutto questo e molto altro ci aspetta nelle puntate di Uomini e Donne che vedremo prossimamente: non resta che attendere!