Prima di stendere l’ombretto sulla palpebra non dimenticare di fare questo passaggio: ti aiuterà a fissarlo

Prima di stendere l’ombretto sulla palpebra non devi dimenticare di fare questo passaggio: ti aiuterà a fissarlo con maggiore facilità.

Quando dobbiamo truccarci è necessario sempre porre una certa attenzione per evitare di fare qualche pasticcio. Basta veramente poco per sbagliare e dover poi rifare ogni cosa dall’inizio. Uno tra i primi prodotti che utilizziamo è solitamente il fondotinta ma molti sapranno che prima ancora bisogna fare un passaggio importante. Infatti è opportuno utilizzare il primer.

In questo modo il make up durerà a lungo e non scomparirà dopo qualche ora. Se volete un trucco a lunga durata non dimenticate mai di fare questa ‘operazione’. Soltanto dopo potete stendere il fondotinta. Anche in questo caso gli accorgimenti non sono mai pochi. Quando lo si stende si deve fare attenzione a coprire tutto il viso ma soprattutto a non lasciare macchie. Subito dopo potete mettere il correttore per coprire le occhiaie e altre imperfezioni e la cipria per fissare.

Se volete dare allo sguardo un effetto particolare, prima di mettere il mascara potete anche aggiungere l’ombretto. C’è anche qui un appunto da fare: prima di stenderlo sulla palpebra dell’occhio non dimenticate di fare questo, perchè vi aiuterà a fissarlo.

Prima di stendere l’ombretto sulla palpebra dell’occhio non dimenticare mai di fare questo passaggio: sarà utile per fissarlo

Dare al volto il make up giusto significa fare molta attenzione a come utilizziamo i cosmetici per non incorrere in brutti errori. Se succede e non è possibile tornare indietro l’unica soluzione è quella di rifare il trucco, quindi bisogna prima togliere il precedente con dischetto e acqua miscellare. Ci sono molti segreti che si nascondono nel vasto mondo della cosmetica e che se messi in atto vi aiuteranno a realizzare molte volte l’effetto che desiderate.

L’ombretto è uno dei cosmetici che usiamo per dare un valore in più allo sguardo: ce ne sono di tanti colori diversi e dalle tonalità differenti. Possiamo sfumarlo con due tinte o usarne una sola, come meglio preferiamo. Questo dipende anche da dove dobbiamo andare. Se magari dobbiamo recarci ad una festa usiamo colori più forti e luminosi, se invece dobbiamo fare una passeggiata scegliamo qualcosa di più semplice. Prima però di stenderlo sulla palpebra dobbiamo darvi un piccolo consiglio: se fate in questo modo si fisserà con maggiore ‘forza’. Cosa dovete fare?

Prima di procedere è sempre meglio usare un prodotto in crema perchè, come abbiamo detto, sarà utile per fissarlo. Potete usare sia una base occhi illuminante ma anche quella neutralizzante. Sono entrambi efficaci per far sì che l’ombretto sull’occhio si mantenga bene. Anzi, facendo questo passaggio durerà molto più a lungo: avrete un make up perfetto per molte ore e addirittura per tutto il giorno.