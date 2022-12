Rocco Hunt, l’annuncio è pieno di gioia: “Mi hanno appena comunicato che…”

Il rapper Rocco Hunt ha condiviso, tramite un post su Instagram, un bellissimo annuncio: anche i fan sono al settimo cielo!

Da quando lo abbiamo visto trionfare tra le Nuove Proposte di Sanremo 2014 col brano Nu juorno buono, l’ascesa di Rocco Pagliarulo, in arte Rocco Hunt, nell’Olimpo della musica è stata inarrestabile. Prima di approdare sul palco della celebre kermesse canora, il rapper salernitano vantava già un percorso artistico fatto anche di collaborazioni importanti come quella con Clementino nel mixtape intitolato Spiraglio di periferia.

Nato il 21 novembre del 1994, Rocco ha trascorso l’infanzia nel quartiere Pastena insieme ai genitori e ai fratelli Francesco e Gabriele. La sua è una famiglia umile e, parallelamente agli studi in ragioneria, sin da adolescente lavora presso la pescheria dello zio. La passione per la musica però continua ad accompagnarlo ininterrottamente, fino alla svolta che lo porta a dedicarvisi completamente.

Dopo quella prima vittoria sul palco sanremese, molti famosissimi artisti tra cui Eros Ramazzotti e Federico Zampaglione, hanno partecipato ad alcuni brani contenuti nei suoi album. Proprio all’ultima edizione del Festival condotto da Amadeus, ha duettato con la cantante spagnola Ana Mena con la quale ha inciso il singolo A un passo dalla luna, grandissimo successo dell’estate di due anni fa.

Insomma, in meno di 10 anni, il giovane artista campano ha raggiunto traguardi davvero importanti e anche dal punto di vista privato la sua vita procede a gonfie vele: nel 2017, Rocco e la sua compagna Ada sono diventati genitori del loro primogenito Giovanni e la coppia vive un amore intenso e solido da tanto tempo.

In queste ore è arrivata poi un’altra grande gioia per il cantante che ha spiegato tutto ai follower sui social.

Rocco Hunt, fantastica notizia: il rapper può festeggiare

Rimasto sempre umile e con i piedi per terra nonostante il successo, Rocco Hunt non ha mai dimenticato i valori ricevuti in famiglia e ha sempre sostenuto i giovani che come lui cercano di farsi strada partendo da zero. Lo ha sottolineato anche stavolta, nel post pubblicato in queste ore sul suo profilo Instagram, dove ha dato una splendida notizia ai fan.

Sotto una galleria di scatti che lo ritraggono ai tempi degli esordi, si legge: “Mi hanno appena comunicato che per il terzo anno consecutivo sono l’artista più visualizzato in Italia su Vevo con quasi 750 milioni di visualizzazioni in 3 anni”.

Quelle immagini del passato oggi più che mai gli tornano in mente prepotenti e gli ricordano tutta la strada percorsa finora. Non sono mancate parole di gratitudine per il pubblico che lo ha sempre sostenuto con affetto: “Grazie ad ognuno di voi per questo incredibile traguardo. CHE DIO BENEDICA TUTTI I RAGAZZI PARTITI DAL NIENTE. CON ME DIO L’HA FATTO!”, ha concluso.

Complimenti a Rocco Hunt per questo risultato meraviglioso!