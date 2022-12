Segni particolari ‘bellezza’: la sorella di Lorella Boccia è uguale a lei, eccole insieme in queste immagini condivise sui social.

Protagonista della dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Lorella Boccia ha dato il via ad una carriera ricca di successi grazie alla partecipazione al noto talent show. Non solo come ballerina. La bellissima trentenne, originaria di Torre Annunziata, è diventata una brillante conduttrice: di recente l’abbiamo vista al timone di Made in Sud al fianco di Clementino. Ma, oltre che sul piccolo schermo, Lorella è super seguita anche sui social.

Su Instagram, Lorella è seguita da quasi 860 mila followers, con cui condivide i momenti salienti delle sue giornate, tra lavoro e vita privata. Sposata dal 2019 con Niccolò Presta, i due sono genitori della piccola Luce Althea, nata nell’ottobre del 2021. Sui social, la Boccia condivide diverse immagini con la sua amata famiglia e, a questo proposito, qualche ora fa ha postato anche un’altra componente. Si tratta della sorella Anna, alla quale è legatissima: le due sono due gocce d’acqua, come si può vedere da queste immagini.

Lorella Boccia, avete mai visto la sorella Anna? Due gocce d’acqua

“Lei è il mio punto di riferimento, quella persona che chiamo per qualsiasi cosa, dalla cosa più stupida alla cosa più importante. Avere il suo sostegno è qualcosa di unico”. Queste le parole che, tra le lacrime di commozione, Lorella Boccia aveva dedicato alla sorella Anna, durante la sua ospitata nel salotto di Verissimo. Anna le aveva scritto una lettera ricca di parole d’amore e l’ex concorrente di Amici non ha trattenuto l’emozione. Un rapporto magico, quello che lega le due sorelle Boccia, che, oltre ad essere super unite, si somigliano anche moltissimo.

Nelle sue stories di Instagram, qualche ora fa, Lorella ha condiviso diverse immagini della giornata, trascorsa proprio in compagnia della sorella Anna. “È arrivata la mia metà”, ha scritto Lorella nella story, in cui riprende la sorelle all’opera ai fornelli: per il pranzo di oggi una deliziosa pasta e patate. Successivamente, le due sorelle si lasciando andare ai canti e balli, intonando in cucina un famoso brano di Gigi D’Alessio. Complicità e tante risate tra le due sorelle, che si mostrano più unite che mai. Oltre che due gocce d’acqua. Curiosa di vedere Anna? Ecco alcuni screen delle story di Lorella:

Eh si, pare proprio che la bellezza sia un ‘marchio di fabbrica’ per la famiglia Boccia. E, nella story successiva, Lorella si immortala mentre gusta una deliziosa sfogliatella, molto ricca, arrivata direttamente da Torre Annunziata. Una giornata speciale per l’ex di Amici, attorniata dalle persone che ama. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Il suo canale è ricco di contenuti originali, non ve ne pentirete.