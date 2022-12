Benedetta Parodi brilla anche a New York: quel dettaglio del suo outfit conquista, ora tutte la imiteranno

Benedetta Parodi brilla anche a New York: quel dettaglio del suo outfit mette tutti d’accordo, ora la imiteranno in tantissimi.

Non solo la regina dei fornelli, ma anche quella dei social: è così che potremmo definire Benedetta Parodi e descrivere il suo clamoroso social Instagram. Amatissimo volto tv e fonte d’ispirazione per tutti coloro che amano cucinare e preparare deliziosi piatti, la conduttrice è tra le vere e proprie stelle del famoso social network. È proprio qui, infatti, che la bella Parodi adora condividere scatti che ci mostrano com’è la sua vita al di fuori del contesto televisivo.

Così come Ilary Blasi, che per il ponte dell’Immacolata ha scelto di trascorrere qualche giorno a St Moritz in un hotel extralusso, anche Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno deciso di lasciare l’Italia e di rifugiarsi, insieme ai loro figli, a New York. Chi è che non vorrebbe concedersi una vacanza del genere? L’amata coppia dello spettacolo nostrano non ha perso occasione di farlo ed, ovviamente, di condividerlo coi suoi ammiratori.

Attraverso una serie di IG Stories, Benedetta Parodi sta rendendo partecipi i suoi followers di questa indimenticabile vacanza. L’ha fatto anche qualche ora fa, quando si è mostrata a loro in diretta da Broadway. Bellissima ed elegante come sempre, la conduttrice ha sfoggiato un outfit da urlo, catturando l’attenzione di tutti per un particolare dettaglio. Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, anche se siamo già certi che adesso la imiteranno tutte.

Benedetta Parodi a New York: attenzione a quel dettaglio del suo outfit, è pazzesco!

Anche stavolta Benedetta Parodi non ha perso occasione di poter interagire coi suoi sostenitori, rendendo partecipi tutti loro di questa incredibile vacanza a New York. Tra piatti tipici, incredibili passeggiata per ‘La Grande Mela’ e divertenti siparietti insieme alla sua famiglia, l’amato volto tv sta condividendo davvero di tutto. Anche qualche ora fa, come dicevamo, non ha affatto desistito dal mostrarsi al suo pubblico durante una divertente serata a Broadway, sfoggiando un outfit piuttosto ‘scintillante’.

Siamo pronti a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, ma una cosa vogliamo anticiparvela: siamo certi che, anche a New York, Benedetta Parodi non è assolutamente passata inosservata. L’outfit sfoggiato qualche ora fa per una serata a Broadway, infatti, è decisamente delizioso e sicuramente ha saputo catturare l’attenzione di tutti. Di che cosa parliamo?

Non sappiamo cosa abbia scelto di indossare la conduttrice tv come ‘pezzo di sotto’, ma vi garantiamo che la giacca scelta merita una menzione particolare. Ai suoi capelli raccolti in un piccolo chignon, un rossetto rosso fuoco e un trucco leggero e super elegante, la Parodi ha abbinato una giacca nera a maniche lunghe ricca di pailettes. Insomma, un vero e proprio spettacolo! Guardate un po’ qui:

Seppure da lontano, Benedetta Parodi ha lanciato il ‘must have’ di questo inverno. Siamo certi, infatti, che tutte sono impazzite per la giacca in questione. E che ora la vorranno nel proprio armadio.