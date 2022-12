Conosciamo bene Cristina e Benedetta Parodi, ma sapete che hanno un fratello molto amato da tutti?

Personalità eclettica e ricca di hobby e passioni, anche il fratello di Cristina e Benedetta Parodi è un giornalista: conosciamolo meglio!

Grazie al giornalismo, a cui ciascuna si dedica inseguendo le proprie inclinazioni, le sorelle Parodi sono da decenni due volti amatissimi del piccolo schermo. Cristina, la maggiore, ha fatto parte della redazione del Tg5 fin dal 1992, quando a capo del notiziario c’era un giovanissimo Enrico Mentana. Elegante, dolce e preparata, la 58enne originaria di Alessandria approdò poi alla conduzione di Verissimo, dove restò fino al 2005.

Nel corso di quell’esperienza, la sua popolarità crebbe a vista d’occhio fino a renderla una conduttrice tv molto apprezzata anche in Rai, dove ha condotto programmi seguitissimi come Domenica In, La vita in diretta. Anche la sua sorella minore Benedetta è ormai un amatissimo personaggio: anche lei giornalista, ha arricchito il proprio curriculum pubblicando libri di cucina e stando al timone di varie trasmissioni gastronomiche.

Ciò che non tutti sanno è che entrambe hanno un fratello maggiore, Roberto, anche lui giornalista. Nato ad Alessandria il 5 luglio del 1963, ha ben due lauree: una in Ingegneria meccanica al Politecnico di Torino e l’altra in Economia. Per un periodo, infatti, ha lavorato in banca. Ha poi lasciato tale occupazione per poter dedicarsi alle sue innumerevoli passioni.

Vi state chiedendo quali? Ebbene, dovete sapere che Roberto Parodi è un vero vulcano di energia: il fratello di Cristina e Benedetta è un abile polistrumentista, uno youtuber, un motociclista ed un amante dei viaggi. “La musica da quando avevo 16 anni e suonavo con Cristina, lei la chitarra e io l’armonica a bocca. Country music, erano gli anni ’70″, ha raccontato a Music Pixel Blog.

La vita privata di Roberto Parodi, fratello di Cristina e Benedetta: chi è sua moglie e quanti figli ha

Scrittore di libri e seguitissimo su Instagram dove ha un account chiamato Il Parods, Roberto è sposato con Giovanna Dedè da circa 28 anni. La donna faceva l’avvocato, ma poi ha abbandonato tale professione per dedicarsi all’attività di stilista. E’ infatti titolare di un’azienda di abbigliamento e pigiami per bambini chiamata Del Selletto.

Questo nome, come rivelato dalla stessa Giovanna, deriva dalla passione di Pietro, il loro figlio maggiore, per la moto del padre: “Pietro, il più grande aveva una passione per la moto di mio marito su cui voleva essere scarrozzato, ben seduto su quello che lui chiamava il “selletto” della moto”.

Oltre a Pietro, Roberto e Giovanna hanno anche altri due figli, Vittorio e Fiammetta. Con entrambe le sorelle, Roberto ha un rapporto davvero speciale, ma ammette che siano diverse da lui in un particolare: “Loro non hanno le mie doti istrioniche. E lo riconoscono”.

E voi conoscevate il vulcanico fratello delle due famose giornaliste?