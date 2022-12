Il dramma di Iva Zanicchi: “E’ stato devastante”, ha deciso di raccontare tutto

Iva Zanicchi ha deciso di raccontare a tutti il suo incredibile dramma: “È stato devastante”, la cantante si svela come mai prima d’ora.

Oltre che per la sua straordinaria bravura e l’invidiabile voce, Iva Zanicchi non passa assolutamente inosservata al pubblico italiano per la sua simpatia. Sempre con la battuta pronta e a divertire il suo pubblico, la famosa ‘Aquila di Ligonchio’ è sicuramente dei volti più amati ed apprezzati dello spettacolo italiano. Lo abbiamo potuto constatare nelle sue diverse esperienze televisive, ma anche con la sua ultima partecipazione a Ballando con le stelle.

Nonostante la sua vena ironica e voglia di divertirsi, non si può affatto dire che anche Iva Zanicchi non abbia vissuto i suoi dolori. A raccontarli, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua recentissima intervista a Di Più. È proprio sulle pagine del noto settimanale che l’amata cantante si è completamente messa a nudo, raccontato un incredibile dramma vissuto.

“È stato devastante”, ha spiegato Iva Zanicchi al giornale Di Più. La cantante fa riferimento ad un lutto che l’ha colpito pochi anni fa. E che, com’è giusto che sia, le ha lasciato un vuoto incolmabile.

Iva Zanicchi racconta il suo dramma e lascia tutti senza parole: cosa ha detto

Se proprio recentemente Jasmine Carrisi ha scelto di vuotare il sacco e raccontare a tutti quello che ha vissuto quando era un bambina, anche Iva Zanicchi ha colto l’occasione per rivelare a tutti il suo dramma. Sulle pagine del settimanale Di Più, infatti, l’amata cantante italiana ha raccontato di aver vissuto diversi dolori in tutta la sua vita, che l’hanno fortemente segnata. Non solo, infatti, ha tenuto a ricordare la sua mamma, riservandole delle dolci parole e confermando che se la vedesse oggi sarebbe molto felice di lei, ma ha anche parlato di quel lutto da cui è stata colpita qualche anno fa e ancora oggi le fa male. Certo, la stessa Zanicchi ha raccontato di essere riuscita a superare il dolore e che è consapevole che sia davvero inutile piangersi addosso, ma non può fare a meno di ricordare quanto sia stato difficile il periodo seguito al triste lutto.

Perdere una persona di famiglia, alla quale si è particolarmente legati, non è affatto una cosa facile. Lo sa bene Iva Zanicchi, che a Di Più ha ricordato la scomparsa di suo fratello per Covid. Era esattamente Novembre del 2020 quando Antonio Zanicchi, dopo essere stato contagiato dal virus cinese, è morto. Un evento, da come si può chiaramente comprendere, davvero lancinante, che ha fatto soffrire – e non poco – la cantante. Tra lei e suo fratello, infatti, c’era un rapporto davvero speciale ed è per questo che la sua scomparsa l’ha gettata nello sconforto. “Ti ho amato come un figlio”, scrisse all’epoca la simpaticissima Iva per annunciare la sua morte.

Avreste mai immaginato una confessione del genere?