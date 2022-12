Elodie ne è terrorizzata: spunta fuori quella che è la sua più grande paura

Elodie ne è letteralmente terrorizzata: spunta fuori quella che è la sua più grande paura. Guardate un po’ qua di che cosa si tratta.

Elodie è uno dei talenti giunto al successo grazie alla partecipazione ad uno dei talent show più amati di sempre. Amici di Maria De Filippi.

Dopo avervi preso parte nel 2015, la cantante ha infatti ottenuto tantissimi riconoscimenti ed oggi è senza dubbi una delle voci più amate del panorama musicale italiano. Nel corso del tempo, l’ex allieva di Amici è anche stata al centro del gossip per via delle sue relazioni amorose, prima fra tutte quella con il rapper Marracash.

Ma siete davvero sicuri di conoscerla al cento per cento? A tal proposito, in una intervista rilasciata a Domenica In, la cantante ha parlato di quella che ha dichiarato essere la sua più grande paura. Ecco che cosa ha confessato nel salotto di Mara Venier.

L’intervista a Domenica In

Un paio di mesi fa la celebre cantante Elodie è stata ospite di Mara Venier a Domenica In per presentare il suo primo film Ti mangio il cuore. Con l’occasione, però, Elodie ha parlato anche di sé, ripercorrendo alcune tappe del suo passato e della sua carriera, toccando anche delle tematiche molto intime e private.

In particolare, la cantante ha svelato di essere piuttosto dura e critica con se stessa. “Sono una persona molto pragmatica” ha detto. “Sono così di carattere, sono tendenzialmente un sergente” ha aggiunto. Ed è proprio per questo motivo che dopo l’insuccesso al provino di X Factor Elodie ha anche pensato di lasciare la musica. Per fortuna, però, grazie ad Amici di Maria De Filippi le cose sono andate molto diversamente ed oggi è diventata senza dubbi una delle cantanti più amate e seguite del momento.

“Pensavo di non essere abbastanza brava” ha spiegato. “Ad Amici non volevo andarci perché avevo paura del confronto […] Mi sono ritrovata ai provini, ma senza crederci. Una volta entrata nella scuola, però, ci ho messo tutta me stessa”. La partecipazione al talent di Canale 5 è stata, quindi, per Elodie una forma di riscatto. Una sorta di rinascita che l’ha condotta fino a qui.

Elodie: spunta fuori quella che è la sua più grande paura

Nel corso dell’intervista, Elodie ha inoltre parlato della sua vita sentimentale. In particolare, ha svelato di essere piuttosto litigiosa e di amare molto il confronto all’interno della coppia, anche a costo di rompere come è successo con il rapper Marracash.

Oggi, però, il suo cuore è tornato a battere per il pilota Andrea Iannone. “Sono in un periodo molto bello dal punto di vista sentimentale” ha dichiarato la cantante. “Mi frequento con Andrea da qualche mese e cerco di fare le cose da adulta. Pian pianino ci conosciamo”. Tutto ciò, però, non le ha impedito di confessare al grande pubblico la sua più grande paura: la solitudine. L’avreste mai detto?