Lutto per Gerry Scotti: “Ti amavano tutti”, addio straziante sui social; nelle scorse ore è arrivato il triste annuncio del conduttore.

Un messaggio triste, quello che ha condiviso Gerry Scotti qualche ora fa, sul suo canale ufficiale di Instagram. Attraverso un post condiviso oggi, 11 dicembre 2022, il celebre conduttore ha dato l’ultimo saluto a una persona a lui molto cara, che purtroppo è venuta a mancare.

“Tutti ti amavano, ci mancherai”, ha scritto Gerry a corredo del post, in cui ha condiviso diversi scatti in compagnia del suo amico scomparso. Un grande dolore per il noto conduttore tv, che ha voluto ricordare il suo amico sui social. In seguito, le sue toccanti parole.

Gerry Scotti, lutto per il conduttore: “Ci mancherai”

Doloroso lutto per Gerry Scotti, che nel pomeriggio di oggi, domenica 11 dicembre, ha condiviso una spiacevole notizia con il suo numeroso pubblico dei social. Un amico e collega del conduttore è venuto a mancare, come si evince dalla didascalia presente nell’ultimo post Instagram del conduttore. “Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre sul pezzo”, ha scritto Gerry, allegando alcune immagini, una delle quale lo ritrae insieme al collega, nello studio di Chi vuol essere milionario. Collega col quale ha lavorato e collaborato per ben venti anni, come si legge nel post.

“Tutti ti amavano, ci mancherai”, ha aggiunto il conduttore, che ha poi scelto di limitare i commenti al post, ovvero di non permettere a chiunque di lasciare un commento sotto gli scatti. Post sotto il quale, infatti, appare un unico commento, quello che racchiude le parole di Edmondo Conti, produttore esecutivo di Endemol Shine Italy. Anche quest’ultimo ha dedicato un ultimo saluto all’amico e collega scomparso: “Caro Jack, ci mancherai tanto. Quante risate insieme e quanti programmi…”

Un grande dolore per Gerry Scotti, che circa un mese fa, in tv, ha ricordato un altro amico e collega, scomparso lo scorso 2 aprile. Si tratta di Piero Sonaglia, lo storico collaboratore di Maria De Filippi, che ha lavorato per tantissime trasmissioni Mediaset, da Uomini e Donne a Tu si que vales. Proprio nel corso della semifinale dello show del sabato sera di Canale 5, Gerry si è commosso ricordando il suo caro “Pieroooo”, colui che era solito chiamare prima di ogni esibizione dei componenti della scuderia. “È dalla prima puntata che devo dire una cosa importante, faccio un po’ fatica a dirla. Quest’anno non mi avete sentito chiamare Piero. È pensiero che mi sono tenuto dentro”, ha dichiarato il conduttore, chiedendo un applauso in suo onore e per tutti coloro che gli hanno voluto bene. A Gerry il nostro più sentito abbraccio per la perdita dell’amico e collega Jack.