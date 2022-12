Meghan Markle rivela perché indossava quasi sempre abiti beige o bianchi quando era nella royal family; confessione inedita.

Sono passati diversi anni dall’uscita di Harry e Meghan dalla famiglia reale, ma, ancora oggi, sono tantissimi i punti oscuri e i segreti che avvolgono la vicenda. Segreti che, in gran parte, non saranno mai svelati, ma chi vuole saperne di più non può perdersi l’interessante documentario appena uscito su Netflix.

Si intitola Harry&Meghan ed è proprio lì che i duchi di Sussex hanno rivelato aneddoti inediti, mostrando foto e video private, e rivelando particolari finora taciuti. Come quello che riguarda i look scelti dalla Markle quando era ancora un membro della Royal Family. Nei primi episodi del documentario ( i prossimi saranno disponibili dal 15 dicembre), l’attrice di Suits ha svelato perché sceglieva quasi sempre abiti bianchi, beige o, comunque, di tonalità neutre. C’era un motivo ben preciso dietro la sua decisione ed è spuntato fuori proprio adesso.

Il motivo per cui Meghan Markle sceglieva abiti di colori neutri quando faceva parte della famiglia reale

I look di Meghan Markle, come quelli di tutti i componenti della Royal Family, sono sempre finiti sotto la lente di ingrandimento. C’è chi ama lo stile della moglie di Harry e chi, invece, ha avuto più volte da ridire sulle sue scelte in fatto di outfit. A proposito di scelte, c’è un dettaglio a cui non tutti hanno fatto caso ma che è estremamente importante: quando era ancora parte della famiglia reale, Meghan era solita prediligere capi di abbigliamento di colori neutri, bianco e beige su tutti. Un caso? Assolutamente no.

A raccontarlo è stata proprio lei, attraverso l’attesissimo e chiacchieratissimo documentario Netflix. Perché, all’epoca, la duchessa sceglieva sempre abiti neutri? Ecco cosa ha raccontato: “Avevo capito che in un evento con l’intera famiglia non si può indossare l’abito dello stesso colore della regina, ma nemmeno il colore di un altro membro della famiglia. Quindi mi chiedevo quale colore non indosserebbero mai? Il cammello? Il beige?”. È proprio questo il motivo per il quale abbiamo visto molto più spesso la Markle in abiti beige o marroni, piuttosto che con colori super accesi. Un modo per non sbagliare, “copiando” il colore della regina o di qualche altro membro della famiglia, ma anche un modo per non dare nell’occhio.

“Indossavo molti toni neutri per non farmi notare. Non si può dire che io non abbia fatto tutto il possibile per unirmi a loro, non avrei mai voluto metterli in imbarazzo in nessun modo”, ha aggiunto la Markle. Che, però, nonostante i tentativi, non è mai riuscita ad unirsi davvero alla famiglia del suo Harry. Cosa ci riveleranno di loro nelle prossime puntate?