In questa foto era solo una bambina: oggi ha 75 anni ed è una conduttrice amata da tutti! L’hai riconosciuta?

In questa foto era solo una bambina, ma oggi ha 75 anni ed è una conduttrice amata da tutti: sei riuscito a riconoscerla?

Quante volte vi è capitato di condividere col proprio pubblico social foto che vi ritraggono da bambini o nel passato? Ne siamo certi: tantissime volte! Si tratta di un’abitudine molto gettonata tra gli amanti di Instagram, a cui non riescono a resistere nemmeno i nostri amati personaggi pubblici. Non è un caso, infatti, se sono davvero tantissimi coloro che hanno già ‘ceduto’ a questa moda e che hanno intrattenuto i propri followers con deliziosi scatti.

Dopo lo scatto del passato di un amato cantante italiano, non possiamo assolutamente fare a meno di proporvi un’altra deliziosa foto. Si tratta di un’amata conduttrice nostrana, che in questa foto era solo una bambina: siete riusciti a riconoscerla? Siamo pronti noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, ma vi anticipiamo che facciamo riferimento ad una delle donne più amate del piccolo schermo nostrano.

Oggi ha 75 anni, ma in questa foto l’amata conduttrice era solo una bambina: chi è?

Per quest’oggi vogliamo allontanarci dai ‘soliti’ articoli riguardanti i segni zodiacali – anche se le previsioni della prossima settimana ci dicono che tre astri saranno baciati dalla fortuna – o trucchetti per la casa, ma vogliamo divertirci insieme a voi alla scoperta di questo ‘personaggio misterioso’. Siete riusciti a riconoscere questa piccina raffigurata in foto?

Come dicevamo precedentemente, la dolce bambina rappresentata in questo scatto del passato è, ad oggi, una conduttrice amatissima e volto di tante trasmissioni di successo. Leggendo qualche notizia in più sul suo conto sul web, infatti, abbiamo scoperto che il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto quando era solo una ragazzina, ma che subito è riuscita ad impressionare tutti per la sua disinvoltura dinanzi ai riflettori. Non è un caso, infatti, se in men che non si dica è diventata amatissima e colonna portante di numerosi programmi tv di un certo calibro. Ad oggi, il suo impegno in televisivo è diminuito rispetto agli anni scorsi – in questi ultimi mesi, infatti, si sta dedicando maggiormente alla sua carriera da politica – ma non si può affatto dire che non sia di un certo spessore.

La domanda, però, che adesso vi facciamo è: siete riusciti a riconoscerla? Si tratta proprio di lei: Rita Dalla Chiesa! Attivissima sul suo canale social ufficiale, la conduttrice ama condividere foto e video coi suoi sostenitori. E così, spulciando la sua bacheca, siamo riusciti a rintracciare questo scatto del passato pubblicato nel lontano Luglio del 2019. Chissà quanti anni aveva in questo dolce ricordo e quanti ne siano passati da quel momento, ma quello che più che ci sorprende è constatare la sua incredibile bellezza.

Diteci la verità: avevate immaginato si potesse trattare proprio di lei?