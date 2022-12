Royal Family non si torna più indietro, scoppia un putiferio: cosa ha scatenato l’ira implacabile

Royal Family non si torna più indietro, scoppia un putiferio: ecco che cosa ha scatenato l’ira implacabile dei reali. Cosa sta succedendo.

Sempre al centro del gossip e dell’attenzione pubblica, anche stavolta la Royal Family è tornata a far parlare di sé a causa dello scoppio di un vero e proprio putiferio. Sapete già che cosa è successo?

Quando lo scoprirete non riuscirete di sicuro a crederci. Vediamo subito che cosa ha scatenato l’ira di alcuni membri della Famiglia Reale, ancora provata dalla recente perdita della Regina Elisabetta. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Royal Family: scoppia un putiferio

Per chi ancora non lo sapesse sulla piattaforma Netflix sono usciti i primi tre episodi della tanto attesa docuserie Harry e Meghan.

Stando però ad alcune fonti vicine a Buckingham Palace, la Royal Family sarebbe tutt’altro che contenta dei contenuti mostrati al suo interno. In particolare, il Principe William sarebbe a dir poco adirato con il fratello per essersi spinto troppo oltre con i dettagli rivelati sul conto in questa sede a proposito della Famiglia Reale. Ecco che cosa ha scatenato nello specifico il terribile putiferio.

Cosa ha scatenato l’ira del Principe William

Dopo aver preso le distanze dalla Royal Family, i duchi di Sussex Harry e Meghan hanno fatto scoppiare un nuovo caso all’interno di Buckingham Palace. Avete già saputo che cosa è successo? Secondo alcune fonti vicine alla Famiglia Reale, il docufilm Harry e Meghan disponibile su Netflix avrebbe fi fatto scatenato l’ira di alcuni membri della famiglia, soprattutto del Principe William, il quale avrebbe sostanzialmente trovato inappropriati alcuni contenuti messi in scena.

Nei primi tre episodi già usciti su Netflix, infatti, la serie ha rivelato alcuni particolari che la Royal Family avrebbe preferito di gran lunga tenere per sé, per evitare di danneggiare l’immagine pubblica dei reali. In particolare, oltre al tema del razzismo che avrebbe toccato da vicino la moglie di Harry, Meghan Markle, la docuserie avrebbe riportato alla ribalta una vecchia intervista a Lady Diana, pubblicata su Panorama nell’ormai lontano 1995.

In quell’occasione, Lady D. aveva raccontato tutto ciò che non andava nel suo matrimonio con l’allora Principe Carlo, raccontando di essere molto infelice. A tal proposito, proprio per le rivelazioni scottanti emerse nell’intervista, Harry e William avevano di comune accordo deciso che non avrebbero mai più riportato alla luce quegli argomenti.

Oggi, però, il fratello minore sembrerebbe essere venuto meno alla promessa fatta in passato e si sarebbe dunque spinto troppo oltre a parere del duca di Cambridge. Insomma, non c’è quindi da stupirsi se tutto ciò avrebbe scatenato la rabbia di William, allontanandolo una volta di più dal fratello Harry. E voi che cosa ne pensate? Da che parte state?