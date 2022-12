Sophie Codegoni mostra la sua nuova cabina armadio: un vero e proprio sogno; tutte la vorrebbero in casa.

È un momento magico, questo, per Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip sta realizzando, ad uno ad uno, tutti i suoi sogni. A soli venti anni, grazie alla partecipazione ai famosi programmi tv, si è ritagliata uno spazio sul piccolo schermo, dove da gennaio sarà la nuova Bonas di Avanti un altro. Ma è dalla sua vita privata che arriva la gioia più grande.

Dall’amore col suo compagno Alessandro Basciano, a maggio, nascerà la piccola Celine, la loro primogenita. Circa dieci giorni fa, Sophie ha annunciato di essere in dolce attesa, mostrando a tutti il suo tenero pancino. Un’emozione unica per l’ex gieffina, che sta condividendo tutte le emozioni di questa periodo meraviglioso con i suoi numerosi fan. Fan ai quali, nelle scorse ore, ha mostrato anche un angolo della sua nuova casa, con cui convive con Alessandro. Un angolo che farà impazzire ogni donna: la cabina armadio! Curiose di vederla?

La maxi cabina armadio di Sophie Codegoni: chi non la vorrebbe?

Si sono conosciuti al GF Vip circa un anno fa e, oggi, convivono e stanno per diventare genitori della loro prima piccola. Parliamo proprio di loro, i Basciagoni, il nome con cui i fan amano chiamare la coppia formata da Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano. Più innamorati che mai, gli ex gieffini non vedono l’ora di allargare la famiglia e dare una sorellina al piccolo Nicolò, il figlio nato da una precedente relazione di Alessandro. Su Instagram, Sophie sta condividendo con la sua schiera di followers i momenti più dolci di questo periodo magico. Periodo in cui la coppia si sta impegnando anche ad arredare al meglio la nuova casa, nella quale convivono da qualche mese.

Una casa meravigliosa, ultra moderna, dove a dominare è il bianco e, in generale, i colori neutri. Anche nella cabina armadio, che Sophie ha mostrato ai suoi followers proprio nelle scorse ore. Da una piccola stanza è nata un vero e proprio armadio, dove poter posizionare abiti, scarpe, borse ed accessori. “Finita! Mancano ancora un po’ di cosine, le tende, il pouf, lo specchio.. Però volevo farvi vedere la struttura della cabina armadio perché veramente sono stati bravissimi. Realizzare una cabina armadio in questa stanza era un’impresa, c’erano spazi strani!”, ha dichiarato l’ex tronista.

Come si vede dalle immagini, si tratta di un armadio total white caratterizzato da molti spazi aperti, a vista, e diversi cassetti. Sophie mostra i suoi spazi preferiti, ovvero quelli dove posizionerà le sue borse e annuncia che dividerà l’armadio con “Puntina”, il nomignolo con cui chiama la piccola che ha in grembo. Date un’occhiata:

Eh si, chi non desidererebbe una cabina armadio così in casa? Un vero incanto!