Beatrice Valli mostra la sua nuova manicure: difficile non notare quel dettaglio scintillante

Beatrice Valli è un’amatissima influencer con milioni di follower che la seguono sul profilo instagram. E’ diventata nota dopo la partecipazione ad Uomini e donne. Scese le scale per corteggiare Marco Fantini, oggi suo marito. La coppia è insieme da diversi anni e hanno coronato il sogno di sposarsi da qualche mese. Hanno creato una bellissima famiglia. Beatrice era già mamma prima di conoscere Marco del piccolo Alessandro.

Con l’ex tronista lo è diventata per la seconda volta di Bianca e nel 2020 è nata Azzurra. Qualche settimana fa ha annunciato di essere incinta per la quarta volta. Prima di farlo sapere le notizie si sono riconcorse più volte, qualcuno aveva notato già il pancino. L’hanno fatto sapere soltanto dopo, con un bellissimo posto social: “Presto in sei! Aspettavamo il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare… ebbene, tutto è andato come doveva e siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente”.

Nell’immagine c’è Beatrice che mostra la pancia e Marco e i tre figli che la abbracciano. Una foto in cui l’amore è in primo piano e i sorrisi abbracciano ogni angolo. L’ex corteggiatrice ha sempre tenuto i suoi follower aggiornati, pubblicando scatti e video. Non mancano le storie dove mostra continuamente la sua quotidianità, come fanno anche tutti i personaggi del mondo dello spettacolo. Anche lei è solita mostrare il make up che fa, gli abiti che indossa e anche la manicure. Nelle ultime ore ha fatto vedere come ha deciso di fare le unghie: difficile non notare quel dettaglio scintillante.

Beatrice Valli ha mostrato sui social la sua nuova manicure: difficile non farsi incantare da quel dettaglio scintillante

Beatrice Valli e Marco Fantini diventeranno nuovamente genitori: presto saranno in sei. Lo hanno annunciato all’inizio di novembre. Come hanno fatto sapere, hanno aspettato il momento giusto per dirlo dato che prima ancora la notizia di una sua gravidanza si era già diffusa ma non c’era certezza.

L’influencer e oggi anche personaggio molto amato dal pubblico, ha milioni di follower su instagram. Quando ha messo il post della dolce attesa è stata inondata di affetto dai fan che la seguono. Ogni suo movimento, lo sappiamo, non passa inosservato. Come non passano inosservate le foto, i video e le storie. In questi giorni ha fatto vedere la sua nuova manicure: avete visto cosa ha deciso di fare?

Beatrice ha scelto questa volta un colore sul rosa carne, una tinta non molto forte ma abbastanza luminosa: “Solo perchè è Natale ho deciso di fare qualcosa di diverso”, ha scritto. Come potete vedere, ha aggiunto quel dettaglio scintillante su tutte le unghie. Per fare il french ha osato con una striscia luccicante: difficile non notare la sua manicure anche da lontano. E’ bellissima, non pensate?