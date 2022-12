Belen e Stefano De Martino in vacanza, immagini pazzesche: lui riprende tutto con lo smartphone

Belen e Stefano De Martino in questi giorni hanno trascorso momenti in vacanza, le immagini sono pazzesche: lui ha riprenso tutto con lo smartphone.

Belen e Stefano De Martino sono una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo. Si sono sposati nel 2013 e sono diventati genitori di Santiago. Dopo il matrimonio ci sono stati parecchi alti e bassi fino alla rottura. In contemporanea a questi alti e bassi ci sono stati diversi ritorni di fiamma. Ogni volta hanno fatto sognare il pubblico.

Infatti i telespettatori hanno sempre creduto in questa storia d’amore e alla fine è tornata a far battere i cuori di tutti. In questi ultimi anni, dopo essere tornati insieme, si sono nuovamente lasciati. Belen ha cominciato una relazione con Antonino Spinalbese, oggi concorrente al GF Vip. E’ nata dal loro amore una bambina, Luna Marì. Poco dopo è giunta la rottura. Più volte prima di far sapere del ritorno con Stefano De Martino i due sono stati beccati insieme.

Ricorderete quando la prima volta furono paparazzati da Chi in un resort meraviglioso, in atteggiamenti intimi e affettuosi. Da quel momento non c’erano più dubbi fino a quando poi attraverso i social, con la pubblicazione di una storia, hanno confermato ogni cosa. Dopo aver fatto sapere del ritorno di fiamma, la coppia è apparsa più volte insieme. Non sono mancate le dediche d’amore e le ig in cui si appoggiavano mentre uno dei due lavorava. Negli ultimi giorni hanno deciso di staccare un po’ la spina e di passare qualche giorno in vacanza, in montagna: il conduttore ha ripreso tutto con il cellulare.

Quando Belen e Stefano sono tornati insieme lo hanno fatto sapere con la pubblicazione di storie sui social. E’ stato il conduttore a confermare ogni cosa condividendo una foto dell’amata nelle sue ig instagram. Ormai non avevamo più dubbi dato che più volte erano stati paparazzati insieme.

In questi mesi, hanno più volte pubblicato storie in cui apparivano insieme: baci e abbracci, dolci dediche e foto da incorniciare hanno incantato i milioni di follower che li seguono. Negli ultimi giorni la coppia ha deciso di staccare un po’ la spina ed è andata in vacanza con Santiago e la piccola Luna Marì. Entrambi hanno ripreso diversi momenti nelle storie mostrando un panorama che lascia senza fiato: sono in montagna e sono circondati dalla neve.

Sia Stefano che Belen hanno ripreso alcune scene dall’albergo. Il conduttore ha anche condiviso alcuni momenti in cui è protagonista il primogenito che si diverte in un paesaggio difficile da dimenticare. Queste immagini sono bellissime ed è in questo panorama che la coppia ha trascorso alcuni giorni magici.