Benedetta Rossi e suo marito Marco parlano di quanto guadagnano e svelano un importante retroscena; dichiarazioni che non passano inosservate.

È uno dei volti di riferimento per gli appassionati di cucina. I suoi canali social contano milioni e milioni di visitatori e le sue ricette sono tra le più amate in assoluto. Parliamo proprio di lei, Benedetta Rossi, imprenditrice digitale del settore ‘food’ tra le più famose del momento. Anche scrittrice e personaggio tv, Benedetta è apprezzata dal pubblico per la capacità di rendere anche le ricette più particolari alla portata di tutti: con i suoi consigli, cucinare diventa più semplice e, soprattutto, più bello. E al suo fianco, da tantissimi anni, c’è lui, Marco Gentili.

La foodblogger marchigiana lo ha conosciuto nel 1997, per puro caso, quando lui si è presentato al maneggio guidato proprio dal suo papà. Una storia d’amore intensa, che li ha portati fino all’altare, nel novembre del 2009. In una lunga intervista a Il Corriere della sera, la coppia ha raccontato alcuni aneddoti inediti, tra lavoro e vita privata, parlando anche dei propri guadagni.

Quanto guadagnano Benedetta Rossi e il marito: la rivelazione

Un successo arrivato quasi per caso, quello di Benedetta Rossi, che con la sua semplicità è riuscita ad entrare nel cuore di tantissimi fan. A Il Corriere, la Rossi ha raccontato come, improvvisamente, nel 2015 un video pubblicato su Fb raggiunse i 4 milioni di visualizzazioni: qualcosa che la lasciò senza parole. “Sono una persona semplice, che raramente si sposta da Altidona, sono una che usa un linguaggio accessibile a tutti, senza nessuna pretesa. Mi sono chiesta: cosa avrò fatto? Perché tanta gente si sta interessando alle mie ricette?”.

Ma proprio la semplicità e il suo essere così ‘alla mano’ sono stati i segreti del successo di Benedetta, che, sin dagli inizi, ha potuto contare sull’aiuto e il sostegno di Marco, che l’ha sempre spronata. Insieme gestiscono la società che guida le varie attività di Benedetta Rossi, ma quanto guadagnano?

A questa domanda, rivolta alla coppia da Il Corriere della Sera, ha risposto Marco: “Tanto, ma la cosa che ci sembra più rilevante è dire come investiamo i guadagni. Con una scuola alberghiera della zona abbiamo creato uno spazio di studio dove fare alternanza scuola lavoro e i più bravi li stiamo assumendo. Ne abbiamo presi già quattro.”

Un retroscena che non tutti conoscevano, questo raccontato da Marco Gentili, una vera e propria spalla per Benedetta, nella vita e nel lavoro. Se siete in cerca di ricette gustose e, soprattutto di trucchi e consigli per risparmiare in cucina, non potete non seguire la Rossi. Vi risolverà tantissimi problemi tra i fornelli!