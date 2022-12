Cristiano Ronaldo non bada a spese: per la sua Georgina spende una cifra astronomica, avete visto il regalo che le ha fatto?.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono insieme da molti anni e formano una delle coppie più belle del panorama mondiale del mondo dello spettacolo. Entrambi sono molto seguiti sui social e non mancano le occasioni dove si mostrano insieme. Molte volte riprendono le loro vacanze passate con i figli: momenti da ricordare attraverso foto e video.

In queste settimane il calciatore è stato impegnato con la sua squadra, il Portogallo, con i mondiali in Qatar. Nelle ultime ore però è stato battuto dal Marocco uscendo così fuori dalla competizione. Sono tante le immagini di Cristiano apparse ovunque mentre esce dallo stadio con le lacrime agli occhi. Prima dell’eliminazione dai mondiali il calciatore ha trovato l’appoggio non solo di tutti i tifosi che da sempre lo seguono e lo acclamano, ma anche della sua amata, Georgina.

Infatti la donna era lì a sostenerlo. Non sono mancate le immagini che lo dimostrano. Georgina ha pubblicato una serie di scatti e anche un video della precedente partita dove si è mostrata: non è passato inosservato il suo look. Oltre ad essere, come sempre bellissima, ha deciso di sfoggiare tanti accessori di lusso e anche dei gioielli che si notano a prima vista. In particolare sembrerebbe aver sfoggiato anche l’anello di fidanzamento che Cristiano le ha regalato, come riporta il Corriere dello Sport. A quanto pare, come potevamo immaginare, per la sua amata il calciatore non bada a spese.

Georgina Rodriguez in queste settimane ha mostrato grande appoggio al suo amato, Cristiano Ronaldo. Il calciatore era impegnato con i mondiali giocando nel Portogallo. Nelle ultime ore, ormai lo sapranno tutti, la squadra è stata eliminata dal Marocco. Dopo la sconfitta sono apparse tantissime immagini del calciatore con le lacrime agli occhi. Come abbiamo detto, la sua amata, in queste settimane, lo ha sempre sostenuto.

In alcune foto social appare sullo stadio durante la precedente partita ed è lì per mostrarle tutto il suo sostegno. Per l’occasione la bella Georgina ha sfoggiato un look pazzesco e di certo non è passata inosservata. Ha indossato un abito lungo con un cardigan, una borsa di lusso e degli accessori particolari. Quello che però non passa inosservato, è l’anello al dito che come riporta il Corriere dello sport, è stato un regalo proprio di Cristiano.

Un regalo che sarebbe costato al calciatore una cifra astronomica. Infatti dovrebbe costare circa 600 mila sterline, oltre 696 mila euro. Si tratta di un anello di fidanzamento con diamante Cartier con tanti diamanti e un zaffiro. E’ evidente che Ronaldo per la sua amata non bada a spese!