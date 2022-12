Emma Marrone ad Amici 22 non rinuncia allo stile: il prezzo del look indossato è da capogiro

Emma Marrone non rinuncia allo stile nella puntata di Amici 22: il look indossato ha un prezzo da capogiro.

Emma Marrone è tra le cantanti più amate e apprezzate del panorama musicale italiano. Ogni volta ci incanta con la sua voce e con la sua grinta. La primissima volta che l’abbiamo conosciuta risale a molti anni fa quando partecipò ad Amici di Maria de Filippi, vincendo l’edizione tra l’acclamazione del pubblico. Subito dopo l’esperienza nella scuola che ha fatto sì che diventasse famosa, ce ne sono state altre che l’hanno portata dov’è oggi.

In questi anni l’abbiamo vista più volte al Festival Di Sanremo. Pochi mesi fa vi ha partecipato nuovamente e ha portato il brano Ogni volta è così, conquistando la platea presente e i telespettatori da casa. Spesso come molti cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo fa ritorno nella scuola che l’ha vista trionfare. Nella puntata di domenica 11 dicembre è stata presente per giudicare i cantanti e dargli un voto.

E’ stata spontanea e vera, come ha sempre dimostrato di essere. Non è passato inosservato il suo look, particolare e molto casual, con una camicia e un pantalone non troppo stretto. Ha sfoggiato uno stile semplicissimo ma dal prezzo non proprio basso: il costo infatti degli abiti indossati è da capogiro.

Emma Marrone nella puntata di Amici 22 non rinuncia allo stile: il look che sfoggia è da capogiro

A settembre è iniziata una nuova edizione di Amici. La ventiduesima è partita già con il botto. Abbiamo avuto modo di conoscere i nuovi allievi, tra cantanti e ballerini. Tutti hanno un grande talento e ogni volta che salgono sul palco conquistano il pubblico. In ogni puntata, come stiamo vedendo, ci sono delle esibizioni e delle gare, sia di ballo che di canto.

Ogni volta c’è qualche personaggio del mondo dello spettacolo o del mondo della musica e della danza a giudicarli. Nella puntata andata in onda domenica 11 dicembre abbiamo visto che è arrivata Emma Marrone a dare un giudizio ai cantanti, insieme a Rebecca Staffelli. La cantante è stata accolta dall’abbraccio di Maria De Filippi e dall’applauso del pubblico che da sempre la sostiene. Appena è entrata in studio non abbiamo non potuto notare il suo look, davvero molto casual. Emma ha indossato una camicia dal colore azzurro con sotto una t-shirt bianca e un pantalone marrone dalla tonalità chiara.

Ma sapete qual è il prezzo del suo look? Sembrerebbe che, come riporta la seguitissima pagina instagram L’armadio delle influencers, che la camicia in popeline di cotone firmata Gucci costi 520 euro, mentre il pantalone Adidas x Gucci in dril fluido 1100 euro: è un prezzo da capogiro! Con questo outfit Emma dimostra di essere sempre molto alla moda ed è bellissima!