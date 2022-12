Ginevra Lamborghini ed Antonino Spinalbese: il colpo di scena che lascia tutti senza parole riguarda proprio i due protagonisti del GF Vip 7.

Una decisione che ha diviso il pubblico, quella relativa al rientro in casa di Ginevra Lamborghini. Nonostante si tratterà di una sola settimana in qualità di ospite e non di concorrente ufficiali, in molti non trovano corretto che la sorella di Elettra possa tornare al GF Vip dopo l’espulsione. Quel che è certo è che, dopo i giorni di quarantena necessari, Ginevra farà il suo secondo ingresso in casa nel corso della puntata di questa sera, lunedì 12 dicembre 2022. Per la gioia di Antonino.

L’hai staylist non ha nascosto di aver creato un legame speciale con l’ex gieffina: un’affinità mentale che non ha trovato in nessuna altra donna con cui si è rapportato nella casa, da Giaele ad Oriana. Con il ritorno in casa di Ginevra, Antonino deciderà di ‘dichiararsi’ definitivamente? In attesa di scoprirlo, ecco cosa ha dichiarato la Lamborghini.. Parole che non fanno proprio piacere ai ‘Gintonic’, i fan della coppia.

Ginevra Lamborghini, le parole su Antonino Spinalbese non passano inosservate

Antonino e Ginevra avranno finalmente la possibilità di dichiararsi i reciproci sentimenti? È quello che si augurano i Gintonic, che sognano la nascita di questa coppia sin dalle prime settimane del reality. Non è quello che però ha intenzione di fare Ginevra, come ha spiegato lei stessa a Casa Chi. “Non mi dichiarerò ad Antonino”, ha specificato la Lamborghini, che ha deciso di rientrare in casa per portare un po’ di leggerezza e recuperare alcuni rapporti lasciati in sospeso. Con Antonino, Ginevra spiega di voler riprendere il rapporto di prima, che definisce però un’amicizia: “Lo vedo un po’ perso, vediamo di dargli una raddrizzata. Ma non vado a prendere niente, vado a dare un po’”.

Ginevra sottolinea di aver avuto una forte intesa mentale con Antonino, proprio come quest’ultimo ha sempre ribadito in casa, ma, stando alle premesse, non vedremo nulla di più di quanto abbiamo già visto nelle prime settimane. Anche perché qualche giorno fa, al programma radio Non succederà più su Radio Radio, Ginevra ha confermato la frequentazione con la persona con cui usciva prima del GF Vip, sottolineando come lei e Antonino siano ottimi amici, ma sarebbero una coppia pessima: “Se dovessi stare con un uomo del genere non starei tranquilla neanche un sabato sera”.

Le speranza dei Gintonic sono del tutto naufragate o ci sarà il colpo di scena quando i due potranno finalmente trascorrere del tempo insieme? Non ci resta che attendere la puntata di stasera e scoprire cosa accadrà in questa intensa settimana in cui Ginevra resterà in casa. Noi non vediamo l’ora, e voi?