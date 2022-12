Il dramma di Alessandro Haber: momento terribile, ha pensato ad un gesto estremo

Alessandro Haber, il dramma dell’attore e quel difficile e terribile momento che l’ha spinto a pensare di compiere un gesto estremo

Attore, regista, vincitore di un David di Donatello oltre che un Globo D’oro e ben 5 Nastri d’Argento. Una carriera si può dire stellare quella di Alessandro Haber che con il suo talento è riuscito a portare sui nostri schermi dei veri e propri capolavori. La vita però come sappiamo non è tutta rose e fiori, nemmeno quando il successo ti premia. E purtroppo l’attore è stato protagonista di un dramma che l’ha spinto a pensare al peggio.

Il noto attore però, nonostante il momento di sconforto non si è dato per vinto e continua a lottare ed a fare del suo meglio per collezionare ancora successi grazie al talento che è. Sul piccolo schermo ed a teatro, Alessandro Haber a non solo ottenuto uno strabiliante successo ma ha anche conquistato il pubblico. “Ho pensato di farla finita“, ha detto in un’intervista nella quale ha deciso di raccontare di più del dramma che lo ha colto e che sta vivendo.

Cosa spinge una persona ad arrivare a pensare tutto questo? Quando la vita, di punto in bianco, cambia in modo radicale spingendoci a cambiare radicalmente ogni cosa, ci si sente messi alle strette ed a sentirsi persi, come se tutto ciò per cui fino a quel momento si è lottato, adesso non abbia più la stessa importanza. Ha lasciato tutti impietriti vedere Alessandro Haber in sedia a rotelle. Cosa è successo all’attore?

Questa è la domanda che molti si sono posti. Da più di 8 mesi l’attore si trova in sedie a rotelle. Dopo un leggero fastidio accusato alla gamba, ha poco dopo scoperto che la diagnosi era ben diversa. Lo schiacciamento di due vertebre ha portato l’attore sotto i ferri. L’operazione però non si è rivelata un successo ed a quella ne segue un’altra. In un’intervista al Corriere della Sera, l’attore ha fatto sapere di essersi sottoposto a riabilitazione, piscina, sedute di fisioterapia. Insomma, non ha certamente intenzione di ‘mollare l’osso’. Sebbene però, in un primo momento abbia pensato al peggio. “Ho avuto momenti di grande depressione. Ho anche pensato di farla finita. Non ero indipendente, mi sentivo un peso. Inutile agli altri ma soprattutto a me stesso“, ha raccontato Alessandro Haber.

Ma poi, ha cercato di reagire, ha capito che non tutto era perduto e gettare la spugna dopo tutto ciò che è riuscito a costruire, non sarebbe stata la cosa giusta. “La vita mi ha regalato, e può ancora regalarmi, tanto. Per cui non devo, non voglio lamentarmi“.