“Sei incinta?”: colpo di scena nello studio di Uomini e Donne

“Sei incinta”: colpo di scena a Uomini e Donne; cosa è successo nella puntata di oggi del dating di Maria De Filippi.

Dopo lo stop del ponte dell’Immacolata torna l’appuntamento più amato del pomeriggio per milioni di telespettatori. Uomini e Donne è tornato in onda con una puntata ricca di colpi di scena incredibili, in onda oggi 12 dicembre 2022. Una puntata che, come sempre, ha raccontato le vicende amorose dei protagonisti tra trono classico e over.

Una puntata durante la quale non sono mancati i colpi di scena, soprattutto all’inizio, quando è stata raccontata la storia di una delle coppie nate nella trasmissione. E proprio per la dama è arrivata una domanda che non è passata inosservata... Ecco cosa è successo al centro dello studio.

Uomini e Donne, “Sei incinta?”: Tina Cipollari interroga la dama

Chi se non lei? Tina Cipollari, come sempre senza peli sulla lingua, ha interrotto il racconto della dama al centro dello studio per chiederle “Sei incinta?”. Una domanda ironica, alla quale la dama ha risposto col sorriso. La risposta, chiaramente, è no, ma la storia d’amore appena iniziata sta procedendo a gonfie vele. Di chi si tratta?

Di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che sono tornati in studio dopo circa due settimane, per raccontare come procede la loro relazione. La coppia, nata nel trono Over, ha lasciato la trasmissione circa 15 giorni fa ed è tornata a grande sorpresa, per aggiornare tutti su quanto sta accadendo. Dopo la ‘scelta’ in studio, la coppia si è concessa un mini viaggio a Madrid, mostrando alcune immagini di quei giorni: sorrisi ed emozioni a non finire per loro, che si mostrano più innamorati che mai. E lo hanno anche detto, di amarsi, ripetutamente, al centro dello studio. Ida ammette: “Mi sento la sua fidanzata” e il salernitano conferma: “Tu sei la mia fidanzata“. I due non aspettando un bambino, ma, al magazine di Uomini e Donne, Alessandro non ha nascosto il desiderio di attendere un regalo dalla cicogna: “Magari non nell’immediato, ma in futuro si”.

Un ritorno in studio che ha reso felicissimi i presenti, in particolare Gianni Sperti, che ha ripetuto diverse volte quando i due fossero belli insieme. L’opinionista ha sottolineato come Ida sia sorridente, finalmente. Tina, invece, è rimasta abbastanza sorpresa del fatto che i due siano così uniti, avendo previsto che la loro storia non sarebbe durata a lungo. Chi non ha preso affatto bene l’ingresso della Platano in studio è stato Riccardo Guarnieri, il suo ex compagno, che, prima dell’entrata della dama in studio, ha chiesto a Maria di poter uscire dallo studio.

Il cavaliere non è affatto indifferente davanti alle immagini della sua ex, felice, tra le braccia di un altro, ma dopo un breve confronto, Maria ha aperto la parentesi Gloria, parlando delle frequentazioni di Riccardo. E voi, cosa ne pensate di quanto è successo oggi? Ida e Riccardo riusciranno a rimanere in buoni rapporti nonostante tutto?