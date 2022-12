Durante alcune ricorrenze ci capita di mangiare un bel po’: ecco un digestivo profumato e gustoso perfetto a fine pasto, anche a Natale!

Ci sono alcune date che per noi hanno un significato particolare, delle ricorrenze che amiamo festeggiare e durante le quali non facciamo certo caso alle calorie. Ci capita di mangiare più del solito e spesso, come conseguenza, ci sentiamo appesantiti e lo stomaco fatica a fare il suo “lavoro”. Un digestivo profumato e gustoso da sorseggiare a fine pasto: perfetto anche a Natale!

Uno dei giorni in cui il cibo la fa davvero da protagonista assoluto è sicuramente quello di Natale. Ogni famiglia ha le sue tradizioni, ma il menu è sempre ricco e importante. Noi stessi vi abbiamo consigliato un antipasto lampo e semplicissimo, super economico, per sorprendere i vostri ospiti.

Non sorprende, dunque, che in questo giorno particolare alla fine del pranzo ci sentiamo scoppiare. E che c’è di meglio di un digestivo goloso e aromatico per darci una mano?

Profumato e gustoso: questo digestivo è perfetto anche il giorno di Natale

Prepararlo è davvero un gioco da ragazzi, come avrete modo di vedere voi stessi:

2 limoni;

3 tazze di acqua;

zucchero quanto basta (senza esagerare);

foglie di menta fresca per decorare.

Questa delizia super aromatica prende il nome di “canarino” ed è davvero una ricetta facile facile. Vi consigliamo, però, di iniziare la preparazione qualche giorno prima di Natale poiché avrà bisogno di “riposare” circa una settimana.

Per prima cosa laviamo per bene i limoni e asciughiamoli. Andiamo quindi a spremerne il succo. Versiamo l’acqua in un tegame e portiamo sul fornello. Scaldiamo, ma senza arrivare a ebollizione, basterà farla diventare molto calda. Spegniamo la fiamma e uniamo all’acqua il succo di limone avendo cura di filtrarlo con un colino. Aggiungiamo lo zucchero a nostro gusto e nostra discrezione, senza esagerare. Sciogliamo per bene all’interno del liquido.

Lasciamo raffreddare e poi riversiamo in una bottiglia sterilizzata. Sigilliamo e teniamo in un posto fresco e asciutto per circa cinque o sette giorni prima di servire. Ricordiamo, di tanto in tanto, di scuotere la bottiglia. Al momento di offrirlo ai nostri ospiti potete mettere il digestivo in frigo qualche ora prima. Una volta versato negli appositi bicchierini decoreremo il tutto con qualche foglia di menta fresca ben lavata.

Una vera bontà, tutti resteranno conquistati dal profumo eccezionale del “canarino” e dal suo gusto intenso ma agrumato. Scommettiamo che vorranno fare il bis e tu avrai risparmiato qualche soldo preparando il digestivo in casa invece che acquistarlo al supermercato. Un’idea furbissima, economica e super gustosa, avresti mai immaginato che fosse così semplice? Non ti deluderà, puoi fidarti!