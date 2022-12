Una bellezza d’altri tempi ma uguale alla figlia: la mamma di Elettra Lamborghini è meravigliosa; resterete incantati.

Cantante, personaggio tv e regina del web: Elettra Lamborghini è una vera e propria star, amatissima dal pubblico di tutte le età. Solare, schietta e senza filtri, la bellissima bolognese è seguitissima anche sui social, dove il suo canale Instagram conta ben 7,2 milioni di followers. Followers con i quali la regina del twerk condivide foto e video delle sue giornata, dai ‘dietro le quinte’ dei suoi concerti agli attimi di vita quotidiana. E non mancano gli scatti di famiglia.

Tantissimi gli scatti in compagnia del suo amato marito, Afrojack, ma anche le foto ricordo che la ritraggono da bambina, da sola o insieme alle sue sorelle. E avete mai visto la sua meravigliosa mamma da giovane? A postare uno scatto del passato di Luisa Peterlongo è stata proprio Elettra, nelle sue stories di Instagram: una bellezza senza tempo, che sembra essere proprio un marchio di famiglia. La somiglianza è notevole, date un’occhiata.

Elettra Lamborghini, avete mai visto la mamma? Bellissima come lei

28 anni, nata a Bologna, Elettra Lamborghini è la figlia di Tonino Lamborghini, nipote dell’imprenditore e fondatore della nota casa automobilistica Ferruccio Lamborghini. Non tutti, però, sanno chi è la sua mamma. Di lei non sappiamo molto, essendo estremamente riservata: sul suo canale Instagram ufficiale, Luisa condivide principalmente scatti e immagini dei suoi cinque figli, che ama alla follia e sostiene in ogni occasione. Lo abbiamo visto anche nei mesi scorsi, quando Luisa ha difeso in diverse occasioni la figlia Ginevra Lamborghini, finita nel mirino degli haters dopo la squalifica al GF Vip. A mostrare alcune foto della sua mamma, però, ci ha pensato Elettra, che di recente ha condiviso una foto ricordo davvero meravigliosa.

“Wow mia mamma”, ha scritto Elettra in allegato alla foto ricordo condivisa su Instagram. Una foto che ritrae la sua mamma da giovanissima. La somiglianza con le sue figlie e, in particolare, con Elettra è davvero notevole. Guardate con i vostri occhi:

Eh si, un vero e proprio incanto! La bellezza è di famiglia in casa Lamborghini. Se siete curiosi di scoprire di più su Elettra e la sua splendida famiglia, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete.

