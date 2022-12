“Amadeus non mi sceglierà mai”: dopo anni di silenzio vorrebbe tornare in tv

L’abbiamo conosciuta quasi vent’anni fa grazie alla sua partecipazione ad un famosissimo programma: ora vorrebbe tornare in tv.

Oltre ai personaggi televisivi più noti, il piccolo schermo ci ha sempre offerto una carrellata di volti che nel corso degli anni si sono avvicendati nelle trasmissioni più seguite. Alcuni, poi, per una ragione o per l’altra, sono andati pian piano scomparendo dai radar per ritirarsi a vita privata. Una di questi è sicuramente la donna di cui vogliamo parlarvi, il cui passaggio in tv è rimasto nei ricordi di gran parte del pubblico.

Durante i mesi trascorsi nel celebre format in onda ancora oggi, la sua popolarità raggiunse livelli notevoli anche perché riuscì a conquistarsi un ruolo di primo piano nelle dinamiche che dominarono quella prima stagione. Terminata quell’esperienza, la sua vita ha poi preso una direzione ben diversa da quella delle telecamere: si è sposata, è diventata mamma ed ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per poter dedicarsi totalmente ai suoi bambini.

Come ha spiegato in un’intervista rilasciata al settimanale Mio e riportata da Gossip e Tv, l’ex personaggio di Canale 5 precisa di essere comunque soddisfatta della scelta fatta anni fa. “Non mi sono assolutamente pentita, perché sono riuscita a godermi tutti gli attimi della crescita dei miei figli”, spiega. Non nasconde però che oggi le farebbe piacere tornare in tv, sebbene sia consapevole di quanto sia difficile ritagliarsi uno spazio dopo tanti anni di silenzio.

Da tempo lontana dalla televisione, vuole rimettersi in gioco: cosa farebbe se potesse tornare in tv

E’ Alessandra Pierelli a parlare ai microfoni di Mio: l’ex corteggiatrice e poi scelta di Costantino Vitagliano oggi ha 43 anni e, dopo la fine di quella storia nata sotto l’occhio delle telecamere, si sposò nel 2011 con Fabrizio Baldassari, giocatore di poker professionista.

A Uomini e Donne arrivò nell’ormai lontano 2004 e tutti la ricordano come uno degli ex volti storici del dating show condotto da Maria De Filippi. Madre di due bambini, Daniele e Liam, in questi anni Alessandra si è dedicata a diversi progetti tra cui una propria linea di anelli uscita di recente. Durante l’intervista ha raccontato che immagina un suo ritorno in tv come valletta di Amadeus al Festival di Sanremo, ma che è consapevole che si tratti di un sogno difficile da realizzare.

“Amadeus non mi sceglierà mai purtroppo. In Italia è molto difficile rimettersi in gioco dopo tanti anni. Ho fatto molti provini ma non è semplice”, ha detto per poi aggiungere che sarebbe felice anche di valutare qualche possibilità in ambito teatrale.

E voi seguivate Alessandra ai tempi della sua storia con Costantino? Vi piacerebbe rivederla di nuovo in tv?