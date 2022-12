Federica Panicucci, Mediaset ha deciso: mancano pochi giorni ormai; cosa accadrà nelle prossime settimane.

Lei non ha bisogno di presentazioni, è uno dei volti più amati e talentuosi del nostro piccolo schermo. Parliamo di Federica Panicucci, conduttrice di grande successo, da anni al timone del contenitore mattutino di Mediaset Mattino Cinque. E, a proposito di Mediaset, è arrivata una importante notizia che riguarda proprio la presentatrice toscana.

Un vero e proprio colpo di scena, quello a cui assisteremo nei prossimi giorni: la decisione di Mediaset è arrivata e adesso cambia davvero tutto nella programmazione tv di Canale 5. Se siete curiosi di scoprire di cosa si tratta, vi raccontiamo tutto nel dettaglio.

Federica Panicucci, arriva la decisone di Mediaset: cambia tutto

Natale è ormai alle porte e, inevitabilmente, anche i palinsesti tv si adeguano al periodo più magico dell’anno. Tantissime trasmissioni in onda tutto l’anno vanno in vacanza, per lasciare il posto a film natalizi o programmi dedicati alle festività. Tra gli appuntamenti fissi del pubblico più amati di Dicembre c’è senza dubbio il Concerto di Natale. Un momento magico, da vivere insieme, in prima serata su Canale 5 e con la conduzione di Federica Panicucci. Ebbene, quest’anno ci sarà un importante cambiamento.

Il concerto si farà e al timone ci sarà sempre la padrona di casa di Mattino Cinque, ma a cambiare sarà la data. Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, il consueto concerto di Natale sarà posticipato alla sera di Capodanno. Una novità assoluta per un appuntamento che, per la prima volta nella sua storia, andrà in onda il 1 gennaio del 2023 e non alla vigilia di Natale. Non è tutto: il concerto, quest’anno, avrà il titolo di Concerto di Natale per la Pace, che racchiude un augurio speciale affinché possa arrivare presto la fine della guerra in Ucraina.

Un grande evento dove, come ogni anno, la protagonista sarà la buona musica. Tantissimi gli artisti, italiani ed internazionali, che si alterneranno sul palco per aprire l’anno nuovo all’insegna delle emozioni. Da Gigi D’Alessio a Jimmy Sax, da Amy Lee a Cristina D’Avena, e ancora Orietta Berti, José Carreras e tantissimi altri. Non mancheranno neanche volti noti dello spettacolo e dello sport, come Elena Sofia Ricci, Leo Gullotta e il campione olimpico Marcell Jacobs. Una serata tutta da vivere, quella proposta da Canale 5, per la prima volta con una settimana di ritardo.

Non ci resta che attendere maggiori informazioni e spoiler sull’imperdibile concertone di Natale di Canale 5. Ricordiamo che, nel corso delle festività di Natale, Mediaset cambierà le programmazioni, a partire dal pomeriggio di Canale 5: dal 22 dicembre Uomini e Donne ed Amici andranno in pausa, per poi tornare regolarmente in onda a gennaio.