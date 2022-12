Ida Platano, la rivelazione sul suo matrimonio: ha avuto tanto coraggio, cosa è successo davvero alla dama di Uomini e Donne.

È stata una delle protagoniste assolute del trono Over di Uomini e Donne per tanti anni. Da circa un mese, però, Ida Platano ha abbandonato lo studio con l’uomo che è riuscita a farle battere di nuovo il cuore, Alessandro Vicinanza. Archiviata la turbolenta storia d’amore con il suo ex Riccardo Guarnieri, la dama bresciana ha voltato completamente pagina grazie a questo nuovo sentimento, che prosegue a gonfie vele.

Una gioia più che meritata per Ida, che non ha avuto un passato semplice. Alle sue spalle, la dama ha un matrimonio naufragato, durato dieci anni. Ecco cosa ha rivelato in merito a quel periodo.

Ida Platano, la verità sul suo matrimonio: la confessione del volto di Uomini e Donne

“Il mio papà non era d’accordo, all’epoca non si usava la convivenza. Non ho scelto di sposarmi perché obbligata, ma ai tempi c’era una mentalità ristretta, con un pensiero un po’ all’antica”. Queste le parole con cui, a Verissimo, Ida Platano ha parlato del suo matrimonio, avvenuto quando aveva soltanto 18 anni. La dama scelte di lasciare la sua famiglia e trasferirsi al nord per seguire l’amore e il matrimonio durò ben dieci anni. “È stato il mio primo tutto. Ero innamorata, però poi ho capito che l’amore vero l’ho scoperto dopo. Ero giovane, era un amore diverso, sono cresciuta insieme a lui”, ha dichiarato Ida. Che ha poi parlato della fine di queste nozze.

“Sognavo dei figli, non sono mai arrivati in questo matrimonio. Ci sono state delle piccole cose che mi hanno portato a decidere di chiudere questo matrimonio, non era destino“, ha spiegato Ida, che, dopo la fine di questa stori ha ricevuto il regalo più grande, l’arrivo del figlio Samuele. Dopo circa un anno e mezzo, la Platano ha vissuto un’altra importante storia d’amore, dalla quale è nato il suo amato bambino, ma anche in questo caso non sono mancate le difficoltà e le sofferenze.

Ida racconta di aver portato avanti la gravidanza da sola: “È la decisione più bella della mia vita. Io dico che ho fatto di giusto solo questo, Samuele. Per il resto ne ho fatti di errori, ho sbagliato anche io, è il 50 e 50 di errori. Non do le colpe solo a lui, doveva andare così. Poi quando è arrivato Samuele è riuscito a cambiarmi la vita in meglio. La mia scelta è stata giusta e immensa, e sarà immensa per sempre perché Samuele è la mia vita”.

Dopo tanta sofferenza in amore, per Ida è arrivata la grande gioia con Alessandro e non possiamo che augurare a questa coppia tantissima felicità. A voi piacciono insieme?