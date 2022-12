Kim Kardashian mostra gli addobbi di Natale: nessuno riesce a credere a ciò che ha fatto

Anche a Natale Kim Kardashian non smette di stupire i follower: i suoi addobbi lasciano a bocca aperta soprattutto per un motivo!

Iconica e sempre pronta a distinguersi in tutto e per tutto, Kim Kardashian non poteva certo deludere il suo enorme seguito social proprio a Natale. E’ vero, in queste settimane prefestive sono tanti i vip che stanno sfoggiando le proprie decorazioni a tema, ma la bellissima influencer anche stavolta è riuscita a spiazzare tutti guadagnandosi, per ora, il primo posto per l’idea più originale.

Ovviamente, è facile immaginare che, in un’abitazione principesca come la sua, le decorazioni non avrebbero mai potuto essere banali o poco vistose. Ciò che ha lasciato tutti di stucco, però, è un altro dettaglio. Se Chiara Ferragni, ad esempio, ci ha letteralmente incantati con la cascata di luci del suo albero in salotto, Kim ha spiazzato tutti scegliendo un’intera serie di abeti giganti e luminosissimi che hanno rallegrato non poco l’atmosfera.

La splendida 42enne non è nuova a idee molto particolari per celebrare al meglio il periodo più magio dell’anno. Davvero indimenticabile l’enorme e luminosissimo albero con neve finta allestito nel suo soggiorno un anno fa, oppure quelli che si intravedevano dalle vetrate che danno sul giardino della sua casa o ancora i soldatini portafortuna, tanto di moda anche in questo 2022.

Tornando ad oggi, bando alle ciance: scopriamo cosa ha fatto Kim per lasciare tutti senza parole!

Kim Kardashian, da non credere: con i suoi addobbi di Natale l’influencer spiazza tutti

Attraverso le sue Ig stories più recenti, la star del web ha mostrato a tutti come ha trasformato casa per la ricorrenza più attesa dell’anno. Se l’anno scorso l’assunzione del pianista Philip Cornish per tutto il mese di dicembre affinché svegliasse i figli al suono delle canzoni tipiche del Natale aveva destato scalpore, la sua idea di quest’anno non è da meno.

Kim ha infatti scelto di non decorare il salotto o altri ambienti della casa più convenzionali bensì il bagno. Sì, proprio così: la sua splendida toilette con lavabo in marmo, poltrona, un’enorme vasca e una doccia da capogiro è stata la prima stanza ad entrare nel mood delle feste. Dalle vetrate che danno sul giardino, si possono vedere ben 8 abeti enormi e colmi di lucine.

“Già entrando in camera da letto è tutto magico – la si sente commentare in sottofondo al video – Ho sempre delle piante fuori dal bagno, lì fuori c’è un balcone con la doccia ma ora vedo questo ed è così bello”.

Insomma, un bagno che, se già normalmente è un vero Paradiso del relax, con gli effetti delle luci di Natale, ha il potere di ricreare un’atmosfera davvero magica.

Complimenti all’originalità di una regina come Kim!