“Ma tutto bene?”: spunta la chat, Sonia Bruganelli stenta a crederci. Guardate un po’ qua con i vostri occhi che cosa è successo.

Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip e moglie del celebre conduttore televisivo Paolo Bonolis, è un personaggio davvero molto discusso.

Nell’ultimo periodo, in particolare, ha fatto molto parlare di sé sia per le sue pungenti critiche all’interno del reality show di Alfonso Signorini sia per la sua vita privata. A tal proposito, di recente la Bruganelli ha svelato di aver preso un’altra casa dove vivere, adiacente a quella del marito. Una strategia che, a suo dire, gioverebbe di gran lunga al matrimonio, in quanto permetterebbe alla coppia di prendersi i propri spazi ogniqualvolta ne abbia bisogno o voglia.

Ad ogni modo, al di là di che cosa ne pensiate a riguardo, proprio nelle ultime ore sarebbe spuntata una chat che la Bruganelli avrebbe di fatto condiviso all’interno delle sue storie Instagram e che avrebbe spiazzato praticamente tutti. Avete già visto di che cosa si tratta? Quando scoprirete il contenuto della conversazione anche voi farete fatica a credere ai vostri occhi.

Grande Fratello Vip in onda il sabato sera

Come abbiamo già avuto modo di vedere sabato scorso, a dicembre il Grande Fratello Vip, oltre al consueto appuntamento del lunedì, andrà in onda anche per due sabati di fila, il 10 e il 17 dicembre.

Il motivo? I cambiamenti di palinsesto che Mediaset ha dovuto fare per via dei mondiali di calcio in Qatar. Una novità assoluta che è stata tutt’altro che sgradita ai telespettatori ed ai concorrenti.

Sonia Bruganelli: spunta la chat che lascia tutti a bocca aperta

L’abbiamo vista lo scorso sabato sera al fianco della collega Orietta Berti e del padrone di casa Alfonso Signorini. Stiamo parlando proprio di lei, l’arguta e pungente Sonia Bruganelli. Ad ogni modo, dopo qualche ora dalla diretta del Grande Fratello Vip, è spuntata una chat alquanto particolare che l’opinionista avrebbe poi condiviso anche all’interno delle sue storie su Instagram. Avete già visto di che cosa stiamo parlando?

“Ti giuro sto piangendo” si vede all’inizio della conversazione. “Il sorriso di Sonia, non ce la posso fare” si legge subito dopo. “Sto guardando il video 10 mila volte piangendo. Quanto mi fa stare bene un suo sorriso”. “La amo più di qualsiasi altra cosa su questa terra” prosegue poi la chat. “Il suo sorriso è stupendo”.

Ebbene, non si tratta di una conversazione con il marito Paolo Bonolis, ma di una chat fra i membri del fan club di Sonia Bruganelli. Incredibile quanto affetto! L’opinionista ha commentato il tutto con queste parole: “Ragazze io vi adoro, ma tutto bene”? Una risposta colma di gratitudine ed ironia, in perfetto stile Bruganelli!