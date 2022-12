Neanche immagini cosa può diventare una vecchia scatola delle scarpe: la puoi riciclare così

Se riciclare è la tua passione devi assolutamente sapere che puoi riutilizzare in questo geniale modo la tua scatola delle scarpe!

Quasi tutto ciò che abbiamo in casa è possibile riciclarlo. Nel rispetto dell’ambiente e per evitare sprechi di varia natura, si cerca di utilizzare al massimo ed al meglio le risorse che ci ritroviamo in casa. Per questo motivo, parlare di riciclo e quindi di riutilizzo sotto altra forma, è più che lecito.

La parola d’ordine degli ultimi anni è proprio quella che inizia con la R e finisce con la O: Riciclo! Al giorno d’oggi abbiamo una miriade di possibilità per evitare sprechi sia in cucina sia in casa. Ad esempio, abbiamo visto come riciclare un semplice barattolo di vetro realizzandoci un carinissimo regalo natalizio! Ma se ti dicessi che in poche mosse puoi anche riciclare una semplice scatola delle scarpe? Se ti stai chiedendo come, ti diamo noi la risposta e ti mostriamo il lavoro! Non devi fare altro che continuare la tua piacevole lettura!

Come riciclare la scarola delle scarpe: eccoti un’idea geniale!

Possiamo riciclare davvero di tutto, dagli avanzi di cibo agli oggetti che ci ritroviamo in casa. Abbiamo infatti a disposizione tantissimi trucchi e metodi semplicissimi per imparare a non fare sprechi in casa. A questo proposito, parliamo degli scatoli delle scarpe. Scommetto che siamo in tanti ad averli sparsi in giro per la camera e che nonostante il nostro continuo mettere in ordine finiamo per averli sempre intorno. Siamo sempre di più a ricorrere alla scarpiera per tenere in ordine le nostre scarpe. E così nel giro di poco gli scatoli di queste ultime finiscono per essere buttate via. Ma se ti dicessi che c’è un metodo per riciclarli? Sì, un trucco semplicissimo che devi scoprire!

Tutte le volte che cerchiamo di tenere in ordine gli armadi è una vera missione, quasi impossibile se siamo disordinati o se ad esserlo sono i nostri compagni o i nostri figli! Ecco che entrano in gioco le scarole delle scarpe. Che ne dici di realizzare con queste ultime dei semplicissimi contenitori da riporre all’interno degli armadi? Possono essere molto utili per raggruppare cinture, foulard, cravatte, calzini, calze, polsini e vari accessori che puntualmente finiscono chissà in quale angolo dell’armadio e trascorriamo le ore a cercarle! Possiamo dare ai nostri contenitori per armadi un tocco di stile e trasformarli esteticamente! Come fare? In questo video puoi scoprire tutte le mosse da compiere per realizzare il tuo contenitore e potrai così sistemarlo nei tuoi armadi ed ottenere finalmente l’ordine che hai sempre desiderato! Non ti resta che provare e metterti all’opera!

Et voilà, eccoti un’idea di riciclo semplice da mettere in pratica e super utile in casa. La proverai?