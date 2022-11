Riciclare i barattoli di vetro sarà semplicissimo: ti svelo un’idea che stupirà tutti!

Non buttare più via i barattoli di vetro, li puoi riciclare in un modo unico: ti svelo un’idea che stupirà davvero tutti!

Se dovessimo contarne quanti barattoli abbiamo in giro per tutta la cucina e ben custoditi negli angolini della nostra dispensa, non finiremmo di numerarli in giornata! Utili per la preparazione di conserve che possiamo consumare lungo l’arco dell’anno, i barattoli di vetro sono indispensabili in cucina.

Conserve di ogni tipo, da quelle dolci a quelle salate, vengono conservate all’interno di barattoli che dapprima procediamo a sterilizzare e poi a sigillare per bene. Ma quando il numero dei nostri barattoli comincia a duplicare e non sappiamo più dove metterli, ci viene la brillante idea di buttarli via o comunque di liberarci di quelli meno essenziali. Ma sapete che possiamo riciclare i barattoli di vetro in un modo super creativo e davvero carino? Con questa semplicissima idea conquisteremo tutti! Ecco cosa ci facciamo.

L’idea sbalorditiva per riciclare i barattoli di vetro: conquisterai tutti!

Il fai da te è sempre un’ottima idea per riuscire a riciclare in modo creativo oggetti che abbiamo in casa e che nel giro di poco finirebbero per essere gettati via. Fra questi, parliamo dei barattoli di vetro. Per noi non sono mai abbastanza, ma quando finiamo per riempirci la dispensa e non avere più un posto dove metterli finiamo per dover fare una selezione e buttarne via alcuni. Ma se invece di buttarli via li utilizzassimo in questo modo? Le innumerevoli idee di riciclo sono sempre ben accette soprattutto se si rivelano particolarmente utili!

Ti propongo un’idea alternativa che ti farà fare un figurone con tutti gli altri! Hai mai pensato di riciclare i barattoli di vetro per metterci all’interno un preparato per dolci? Questa graziosissima idea ti permetterà di fare un dono a chi ami che sia diverso dal solito e davvero creativo che sarà sicuramente super apprezzato! Per gli amanti dei dolci e per quelli che dicono di avere poco tempo di farli, regalare un barattolo con gli ingredienti essenziali per una semplice preparazione, sarà sicuramente un ‘dono golosissimo’.

Ma di quale preparato stiamo parlando? Orare ingredienti per preparare dei deliziosi a che ci avviciniamo al natale, non c’è preparazione migliore alla quale possiamo pensare. Gli amatissimi American Chocolate Cookies! I biscotti con gocce di cioccolato più buoni di che conquistano sempre chiunque li assaggi! Ovviamente, all’interno del barattolo andiamo ad aggiungervi ingredienti secchi come farina, zucchero, lievito, aroma in polvere, gocce di cioccolato tutto già dosato nelle quantità. E con una piccola etichetta descriviamo la preparazione e specifichiamo quali altri ingredienti è necessario aggiungere ed appuntiamo il procedimento per la loro preparazione. Trovi la ricetta completa proprio qui!

E tu che aspetti? Se hai dei barattoli di vetro da riciclare è sicuramente questa l’alternativa più giusta!