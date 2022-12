Resterete senza parole nel sapere cosa faceva Fedez prima di diventare famoso

Resterete senza parole quando saprete che cosa faceva il rapper Fedez prima di diventare famoso. Di sicuro non crederete ai vostri occhi!

Oggi è un rapper di successo molto amato dal grande pubblico ed un giudice di X Factor fra i più apprezzati di sempre. Stiamo parlando proprio di lui, di Fedez. All’anagrafe Federico Leonardo Lucia.

Sposato dal 2018 con l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, la coppia insieme vanta un seguito molto fitto di follower ed anche i figli Leone e Vittoria, nel loro piccolo, hanno i propri affezionatissimi fan. Tutti noi, infatti, ci siamo abituati negli ultimi anni a seguire la famiglia Ferragnez sui social network, dove Fedez e Chiara condividono praticamente ogni momento della loro vita sia lavorativa che privata.

Ma siete davvero sicuri di sapere tutto di loro? In particolare, sapete che cosa faceva Fedez prima di diventare famoso? Quando lo scoprirete non riuscirete di sicuro a crederci. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi.

Cosa faceva Fedez prima di diventare famoso

Come abbiamo anticipato poco fa, oggi Fedez è un rapper molto amato e seguito. Inoltre, vanta una serie di partecipazioni televisive, fra cui quella come giudice di X Factor.

Non tutti, però, sanno che prima di diventare famoso il cantante svolgeva questa professione. Sapete già di che cosa stiamo parlando? Continuate subito a leggere il nostro articolo e lo scoprirete. Guardate un po’ qua: resterete di sicuro senza parole!

Resterete senza parole

Nato a Milano nel 1989, il rapper Fedez vanta ormai una lunga carriera nel mondo musicale e in televisione. Oggi è sposato con l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ed i due insieme hanno costruito un vero e proprio impero sia in termini economici che di visibilità. Non bisogna, però, dimenticare che la coppia è anche molto attiva nell’ambito del volontariato e della beneficenza, tanto che ha ricevuto svariati riconoscimenti fra cui l’Ambrogino d’oro.

Ad ogni modo, sapete che cosa faceva Fedez prima del successo? In occasione di alcune interviste e all’interno delle sue storie su Instagram, il cantante ha spesso parlato del proprio passato. In ogni caso, quando scoprirete di che cosa si occupava da ragazzo non riuscirete proprio a crederci.

Ebbene, prima di diventare un cantante famoso Fedez, proprio come tanti altri, faceva il barista. In particolare, il rapper ha voluto svelare questo dettaglio di sé in una storia su Instagram in cui ha raccontato di non essere stato capace di prepararsi un cappuccino con la macchina per il caffè. “A mia discolpa devo dire che quando facevo il barista il mio cappuccino era ottimo” ha detto con ironia.

E voi, lo sapevate? Di sicuro in molti non erano a conoscenza di questo retroscena, ma certamente parlarne pubblicamente ha reso il rapper ancora più degno di stima, in quanto dimostra di essere una persona in realtà molto umile.