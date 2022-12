Se lui è sparito all’improvviso, questo è ciò che devi sapere: fai molta attenzione

Sembrava che tra voi tutto procedesse a meraviglia ma, proprio sul più bello, lui è sparito: ecco cosa fare e non fare in un caso del genere.

Soprattutto nella società odierna, le ‘sparizioni misteriose di rappresentanti del genere maschile’ sono sempre più frequenti. No, non stiamo parlando delle storie trattate dal programma Chi l’ha visto? , bensì di un fenomeno che, seppur meno rilevante e preoccupante, non manca di generare perplessità, dubbi, domande e quesiti piuttosto scomodi.

Ci riferiamo a quelle improvvise quanto inattese ‘fughe’ a cui si danno molti uomini con i quali le ragazze o le donne intraprendono una conoscenza. O addirittura una frequentazione. Proprio quando lui sembrava convinto più che mai a voler approfondire la frequentazione e a conoscerti meglio, ecco che smette di darti sue notizie. Non ti scrive, non ti chiama, non ti chiede più di uscire: sembra che lo abbia rapito un’astronave aliena!

E’ naturale e legittimo che ci si chieda cosa mai possa essere andato storto quando invece a te lui era sembrato interessato ed entusiasta di ciò che stava nascendo o sarebbe potuto nascere fra voi. Naturalmente, ogni caso è a sé ma ciò non toglie che si possa provare ad ipotizzare quale sia stata la ragione dell’allontanamento. Cosa ancora più importante però è capire cosa è meglio fare (sempre che ci sia qualcosa da fare) e cosa no.

Non ti cerca più? Cosa puoi fare se è sparito

La più verosimile motivazione ad un comportamento così incoerente potrebbe stare semplicemente nel fatto che non era poi così preso da te come credevi. Ti ha detto più volte il contrario? Nulla di strano, molti hanno l’abitudine di non pesare le parole e le frasi che dicono e si lasciano prendere dall’emozione del momento.

Un’altra ipotesi da non sottovalutare, se magari lo hai appena conosciuto, è che possa essere insicuro: magari non ha colto appieno il tuo interesse ed ha paura di un rifiuto. O magari potrebbe stare attraversando un periodo complicato a livello personale e ha difficoltà a renderti partecipe di quanto gli succede.

Non è da escludere poi una terza possibilità e cioè la presenza nella sua vita di una fidanzata o addirittura una moglie della quale non ti abbia parlato. Purtroppo, condotte così sleali, sia nei confronti dell’altra che nei tuoi, sono da mettere in conto.

Qualunque sia la motivazione, la strategia ideale sarebbe quella di ricambiare con la stessa moneta: non chiamarlo neanche tu e fagli assaporare la tua indifferenza. Se però ti piace davvero tanto e senti di poter star meglio parlandone con lui, fai pure un tentativo. Contattalo con calma e gentilezza e magari, se si tratta di problemi e insicurezze sue, potrebbe anche lasciarsi andare al dialogo.

Negli altri casi, dubitiamo fortemente che si mostrerà disposto al confronto. Anzi, molto probabilmente passerà all’attacco facendoti accuse strampalate pur di non ammettere la verità. Inutile dire che, in una situazione del genere, chi ci perderebbe non sei tu.

Ti è mai capitato qualcosa del genere? Come hai reagito all’allontanamento?