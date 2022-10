Se anche lui ha questi atteggiamenti ‘infallibili’ significa che gli piaci da morire: è la prova del nove

Se anche il tuo lui ha questi atteggiamenti ‘infallibili’, stai serena perché gli piaci da morire: rappresentano la prova del nove.

Oltre a quello legato al tradimento, c’è un altro incubo ricorrente in tutte le coppie e, soprattutto, in tutti quei ragazzi e ragazze che si stanno appena conoscendo: capire se si piace realmente all’altra persona. In diversi articoli, vi abbiamo raccontato quanto a primo impatto sia di fondamentale importanza l’aspetto fisico, ma com’è possibile capire se gli piaci realmente? Se anche voi siete curiosi di saperlo, vi sveliamo anche ‘atteggiamenti infallibili’ che vi faranno chiaramente comprendere se il vostro partner prova attrazione nei vostri confronti.

Appurato che – come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo – è importantissimo fare attenzione ai gesti che il proprio partener compie nei nostri riguardi per capire il livello di attrazione nei nostri confronti, non ci resta che spiegarvi quali sono quegli atteggiamenti che il proprio uomo compie verso la sua donna per far capire che gli piace da morire. Certo, l’attrazione fisica non è tutto in un rapporto, ma ammettiamolo: a tutti fa piacere sapere se al proprio fidanzato si piace ancora. Questi comportamenti che vi elencheremo tra poco rappresentano la vera e propria prova del nove: se ne assume almeno solo uno di questo, potete dormire sonni tranquilli: è pazzo!

Sono questi gli atteggiamenti infallibili per capire se gli piaci: così non puoi più sbagliare!

Se anche tu sei all’inizio di una una conoscenza e sei curiosa di sapere se gli piaci, questo è l’articolo che fa al caso vostro! Com’è possibile capire se ad un uomo piaci realmente? A differenza delle donne – che, invece, hanno le idee chiare su quello che guardano in un uomo – l’universo maschile è un vero e proprio libro aperto. C’è chi, infatti, fa chiaramente comprendere di provare un interesse nei confronti dell’altra persona. E chi, invece, inizia a fare dei ‘giochetti’ perché consapevole che ‘in amore vince chi fugge’. In linea generale, però, tutti gli uomini hanno degli atteggiamenti infallibili che ci permettono di capire se un uomo prova piacere nei nostri confronti.

Stiamo per elencarvi quegli atteggiamenti che ogni uomo assume nei confronti di quella donna che sta conoscendo e che gli piace tantissimo. Eccoli, alcuni sono infallibili:

Si interessa a te, a tutto ciò che fai nella tua giornata e a quello che ti accade: messaggi come ‘hai mangiato?’, ‘sei tornata a casa?’ o ‘come stai?’, non sono domande banali, tutt’altro! Se il ragazzo che state conoscendo vi scrive questo, è un ottimo punto di partenza!;

Se fa sempre il primo passo per sentirti tutto il giorno e chiederti di uscire: inviare un messaggio non costa niente, diciamoci la verità, ma se è sempre lui il primo a farlo, stai sicura che è pazzo di te;

Ti presenta i suoi amici: se qualche tempo dopo l'inizio della vostra frequentazione, ti fa conoscere il suo gruppo di amici, hai fatto breccia nel suo cuore. Se poi, addirittura, ti presenta la sua famiglia, hai fatto 'en plein';

Si ricorda tutto di te: all'inizio di una conoscenza, si è soliti raccontarsi e svelarsi in ogni minima cosa, pertanto ci può stare che qualche piccola cosa venga dimenticata. Se il vostro lui, però, ricorda tutto, tenetevelo stretto;

Non esiste nessun'altra donna se non tu: ti capita magari di essere in un luogo affollato, ma i suoi occhi sono sempre rivolti su di te? Beh, è follemente pazzo!

Anche il vostro uomo ha questi atteggiamenti – o, perlomeno, solo uno? Benissimo: è totalmente pazzo di voi!