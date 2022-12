Non tutti siamo capaci di comprendere subito chi abbiamo davanti: questi segni zodiacali si fidano troppo facilmente e restano scottati

Ognuno di noi è diverso nel modo in cui si rapporta agli altri. Ci sono persone particolarmente introverse che trovano difficoltà ad aprirsi e lasciarsi andare, mentre altre amano essere circondati dalla gente e stringono facilmente legami. Spesso restano scottati: questi segni zodiacali si fidano troppo facilmente degli altri.

Non che sia un male avere la capacità di fidarsi del prossimo, così come non è sbagliato cercare di conoscere meglio chi abbiamo di fronte prima di decidere se si tratta di una persona che può davvero esserci amica. Alcuni di noi, ad esempio, si lasciano trasportare dalla gelosia e vedono il marcio anche dove non c’è.

Non sempre, però, affidarsi totalmente a qualcuno senza avere la certezza di essere ricambiati è una buona idea. Lo sanno bene questi segni zodiacali che spesso restano scottati.

Che si tratti dell’ambito personale o lavorativo, i nati sotto queste costellazioni faticano a comprendere trucchi e inganni. Non vedono le trappole che potrebbero venirgli tese e, per questo, si ritrovano spesso a soffrire di un tradimento o di una mancanza di rispetto e sensibilità.

Sono persone sincere e altruiste per natura, oneste e candide e si aspettano dagli altri la stessa bontà d’animo. Anche voi rientrare in questo gruppo?

Iniziamo dall’Acquario. Un segno che, per natura, ama stare a contatto con la gente e divertirsi, socializzare. La sua energia positiva affascina e per questo ha sempre tanti amici. Eppure, spesso e volentieri resta scottato poiché si convince che lo stesso affetto che prova nei confronti degli altri sia ricambiato alla pari. Non riesce a vedere ciò che viene detto o fatto alle sue spalle fino a quando non è ormai troppo tardi.

Passiamo al Leone. Sono carismatici e determinati, si fissano obbiettivi che riescono sempre a raggiungere. Spesso sono motivo di invidie e gelosie proprio per i loro successi e, per questo, si ritrovano circondati di falsi amici che sperano solo di ottenere favori. Preso com’è dal suo percorso, questo segno fatica a rendersene conto e spesso capita che nel momento del bisogno si ritrovi poi solo.

Anche il Cancro tende ad aprirsi troppo facilmente. La sua natura pacata e rilassata, il suo carattere mite, il desiderio di evitare litigi e conflitti, lo rendono spesso vittima di chi vuole approfittarsene. La sua profonda empatia diventa una delle sue fragilità quando questo succede e finisce per ferirlo profondamente. E impiega un bel po’ per riprendersi. E voi, vi fidate a prima vista o siete diffidenti?