Alessandra Celentano, il dramma mai raccontato prima d’ora: triste racconto

Alessandra Celentano, il dramma mai raccontato prima d’ora: il triste racconto lascia tutti senza parole. Guardate un po’ qua.

Alessandra Celentano è senza dubbi uno dei volti storici dell’amatissimo e seguitissimo programma televisivo Amici di Maria De Filippi.

Maestra ballo molto severa ed esigente, la Celentano nella scuola ha visto nascere tantissimi talenti del calibro di Elena D’Amario, Sebastian Melo Taveira, Michele Esposito e tantissimi altri ancora. Ma dietro alla sua professionalità c’è molto di più.

La maestra di ballo, infatti, insieme al collega Rudy Zerbi ha intrattenuto il pubblico nel corso delle ultime edizioni del talent con una serie di simpatici siparietti, in cui ha mostrato tutta la sua ironia. Eppure, in una recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, la Celentano ha raccontato di aver vissuto nell’ambito della sua vita privata anche dei momenti molto difficili. Ecco che cosa ha rivelato.

L’intervista a Verissimo

In una recente intervista rilasciata a Verissimo alla padrona di casa Silvia Toffanin, la maestra di Amici di Maria De Filippi Alessandra Celentano ha di fatto affrontato alcuni argomenti molto delicati. Dalla separazione con l’ex marito alla mancata gravidanza.

Insomma, la ex ballerina in questa occasione ha avuto modo di aprirsi e di raccontarsi come mai prima d’ora. Ma non è tutto, perché ha anche deciso di parlare di un altro capitolo molto difficile della propria vita. Un dramma che l’ha sconvolta profondamente e che non tutti conoscono. Guardate un po’ qua che cosa ha detto.

Alessandra Celentano: il dramma mai raccontato prima d’ora

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, dietro alla facciata dura e severa di Alessandra Celentano si nasconde molto di più. La ex ballerina, infatti, è una persona non soltanto estremamente professionale ed esigente, ma anche ironica e spiritosa a cui la vita, però, non ha risparmiato nemmeno dei momenti molto difficili.

A tal proposito, a Verissimo ha svelato il dramma mai raccontato prima d’ora. “È stato un percorso difficile e pesante” ha dichiarato. “Ha avuto una lunghissima malattia” ha aggiunto parlando della madre scomparsa da qualche anno a causa dell’Alzheimer. Inizialmente la professoressa di Amici ha confessato di non esserne riuscita a parlare, ma con il passare del tempo ha poi capito che la sua esperienza poteva essere d’aiuto a tantissime altre persone che si sono trovate o si trovano nella medesima situazione.

Inoltre ha spiegato che di sicuro per affrontare la malattia è stato fondamentale il supporto di tutta la famiglia anche se, come ha detto lei stessa, questi dolori non si metabolizzano mai. Un evento decisamente drammatico che l’ha messa a dura prova non solo come figlia, ma anche come moglie, in quanto a causa della malattia della madre è stata spesso molto assente all’interno del suo matrimonio. Oggi, però, è tornata a dedicarsi al lavoro con più grinta che mai, continuando a fare ciò che sa fare meglio.