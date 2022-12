Antonella Clerici lascia tutti senza fiato: ha ripreso quel preciso istante con lo smartphone, cos’è successo; l’immagine non passa inosservata.

È una delle conduttrici più amate del nostro mondo dello spettacolo, di cui fa parta da più di trent’anni. Antonella Clerici è una vera e propria regina della nostra tv e le sue sue trasmissioni rappresentano, ormai, appuntamenti fissi per il pubblico, da anni e anni. Non tutti sanno, però, che la conduttrice è molto attiva anche sui social, dove è solita condividere foto e video delle sue giornate.

Scatti ed attimi delle sue trasmissioni tv ma anche tanti momenti di vita quotidiana, in famiglia, nella sua incantevole casa nel bosco. E, a questo proposito, qualche giorno fa, la presentatrice ha postato nelle sue stories un’immagine che non è passata inosservata. Una foto scattata col suo cellulare proprio dalla sua meravigliosa dimora immersa nel verde. Curiosi di vedere di cosa parliamo? Resterete incantati.

Antonella Clerici, la foto scattata con lo smartphone da casa: un vero incanto

Antonella Clerici è una vera leggenda della nostra tv, ma non tutti sanno che, oltre che sul piccolo schermo, è possibile ammirarla anche sui social. Sul suo canale ufficiale di Instagram, la Clerici conta ben 932 mila followers, coi quali interagisce regolarmente, mostrando attimi delle sue giornate, tra lavoro e vita privata. Qualche giorno fa, in occasione del suo 59 esimo compleanno, Antonella ha mostrato a tutti il meraviglioso mazzo di fiori ricevuto dal suo compagno Vittorio Garrone: un gesto emozionante, che ha colpito tutti. Ma non è finita qui…

Nei giorni scorsi, la Clerici ha condiviso nelle sue stories uno scatto davvero incantevole, che ha lasciato tutti senza parole. Una foto scattata proprio dalla sua meravigliosa dimora, che lei chiama “la casa nel bosco”. Si, perché la sua è a tutti gli effetti una casa immersa nel bosco di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, in Piemonte. Una casa completamente attorniata dalla natura, dal verde e dalla luce, che grazie alle enormi vetrate penetra nelle stanze. E da una delle stanze della sua abitazione, la Clerici ha immortalato uno dei momenti più magici della giornata, il tramonto. Un gioco di luci emozionante, creato dal sole che sta per scomparire, che la conduttrice ha voluto condividere con il suo pubblico virtuale. Date un’occhiata:

Eh si, uno scatto davvero magico quello condiviso da Antonella Clerici in diretta dalla sua casa che, come si vede anche in questa immagine, è completamente avvolta da alberi, verde, natura. Un vero e proprio ‘rifugio’, al quale la conduttrice si è ispirata anche per dare vita allo studio del suo programma È sempre mezzogiorno, dove non mancano alberi, fiori e tutto ciò che serve per ricreare un ambiente ‘fatato’.