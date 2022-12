Che lavoro fanno i figli di Barbara D’Urso: uno non è molto lontano dal mondo della mamma

Da anni volto televisivo amatissimo, Barbara D’Urso ha due figli ormai adulti: non molti sanno qual è il loro lavoro, scopriamolo!

La vediamo quasi tutti i pomeriggi in tv su Canale 5 e la sua carriera è ricchissima di programmi di grande successo che l’hanno resa l’icona che è oggi: Barbara D’Urso, con la sua grinta e il suo notevole carisma, è da anni una delle conduttrici tv più apprezzate e seguite. Il suo legame col pubblico è molto forte e alla fine di ogni puntata del suo talk show Pomeriggio Cinque, lo conferma con la frase “Il mio cuore è vostro”.

I suoi fan più affezionati sanno che a queste parole è solita aggiungere “…prima dei miei figli e poi vostro”. Una precisazione frutto della sincerità che la contraddistingue: come tutte le madri, anche Barbara è legatissima ai suoi due figli, ad oggi ormai adulti. Uno è nato nel 1986 e l’altro nel 1988. In quegli anni, infatti, la splendida 65enne era sposata con il produttore cinematografico Mauro Berardi e da quel suo primo matrimonio nacquero Gianmauro ed Emanuele.

Di loro non si sa moltissimo: da sempre la loro mamma ha scelto di proteggerli, per quanto possibile, dalla luce dei riflettori e, tra l’altro, entrambi hanno intrapreso strade diverse dalla tv. Emanuele, in verità si dedica ad una professione molto più vicina al mondo della madre rispetto a suo fratello. Il primogenito della D’Urso e di Berardi infatti svolge un lavoro lontano anni luce da lustrini, microfoni e paillettes.

Pochissimi sanno qual è il lavoro dei figli di Barbara D’Urso: stenterete a crederci

Avendo una madre così famosa e dedita da decenni al mondo dello spettacolo, nessuno si aspetterebbe mai di sapere che Giammauro Berardi è un medico. Proprio così: dopo aver conseguito la laurea in medicina con tanto di 110 e lode, ha vissuto lunghi periodi all’estero prestando servizio nelle aree del pianeta martoriate dalla guerra per poi stabilirsi all’ospedale Forlanini di Roma.

Leggermente più simile al percorso professionale di Barbara è invece il lavoro di Emanuele: il 34enne è un videomaker, produttore e fotografo professionista. Viaggia molto per lavoro e i suoi reportage sono stati pubblicati anche su Grazia e Vanity Fair. Una passione che, a quanto pare, lo ha aiutato a fare strada: nel 2015 fu organizzata una sua mostra all’Expo di Milano e i suoi scatti ottennero critiche molto positive. Proprio come Edoardo Scotti, figlio del mitico Gerry, diventato un apprezzato regista di programmi televisivi, anche Emanuele ha un debole per la macchina da presa.

E voi avreste mai immaginato due professioni così diverse tra loro e anche da quella della madre per i figli della bellissima Barbara D’Urso?