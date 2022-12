Come si è vestita Cecilia Rodriguez sulla neve: la scelta degli abiti sconvolge tutti; l’outfit da montagna non passa inosservato.

Iniziano le vacanze natalizie dei vip e, nel ponte dell’Immacolata, in tantissimi hanno scelto di concedersi alcuni giorni di relax in montagna. Lo hanno fatto anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno scelto la meravigliosa cornice di Courmayeur per il loro weekend di amore.

Attraverso il suo seguitissimo canale Instagram, la sorella di Belen ha condiviso diverse immagini del suo soggiorno in montagna, tra paesaggi innevati e outfit invernali. E, a proposito di outfit, un dettaglio su tutti ha attirato l’attenzione dei followers. Non solo piumini e maglioni di lana, per la sua vacanza sulla neve Chechu ha scelto anche un capo di abbigliamento che sfida le alte temperature! Diamo un’occhiata al look che non è passato affatto inosservato.

Vacanze sulla neve per Cecilia Rodriguez: il look scelto ha lasciato tutti a bocca aperta

Era il 2017 quando si sono conosciuti all’interno della casa del GF Vip. Un colpo di fulmine per loro, che hanno vissuto l’inizio della loro storia in maniera decisamente turbolenta: quando ha incontrato Ignazio, Cecilia era ancora legata al suo ex Francesco Monte. Il sentimento nato nella casa più spiata della tv, però, ha vinto su tutto e oggi, a distanza di cinque anni, anche i più scettici si sono convinti: quello tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è un vero e grandissimo amore. Che ben presto li porterà all’altare, dopo la proposta di nozze arrivata poco più di un mese fa: i due ex gieffini si sposano! In attesa di organizzare tutto, però, si sono concessi qualche giorno di vacanza a Courmayeur, tra le montagne innevate di una delle località più amate per il periodo invernale.

Periodo in cui il freddo è notevole, ma non è bastato per impedire a Cecilia di indossare una meravigliosa minigonna! Proprio così, in uno degli outfit scelti da Cecilia per il weekend in montagna, compare una minigonna grigia a pieghe, che la showgirl argentina ha indossato con calze nere velate. A completare il look maglione, cappellino in lana e anfibi scuri, come si può vedere nei diversi scatti che Chechu ha condiviso sul suo seguitissimo canale Instagram. Eccone alcuni:

Eh si, abbinamento top per la Rodriguez, che anche in montagna non rinuncia allo stile, optando per un capo, la minigonna a pieghe, super gettonato in questo autunno/ inverno. Il post, come sempre quando si tratta di lei, ha ottenuto il pieno di likes e commenti, tutti ricchi di complimenti per Cecilia e per il look scelto. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social per non perdervi neanche un outfit da cui tratte ispirazione?