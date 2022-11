Avete notato le unghie di Cecilia Rodriguez? La nuova manicure non passa inosservata

Avete notato le unghie di Cecilia Rodriguez? La nuova manicure della showgirl argentina non passa inosservata ed è perfetta per questo autunno.

Ha da poco annunciato che si sposerà e in tantissime non vedono l’ora di vederla in abito bianco. Sì, perché Cecilia Rodriguez è da sempre una vera e propria icona di stile: i suoi look, mai banali, fanno letteralmente impazzire i suoi milioni di followers. Che non hanno potuto fare a meno di notare anche l’ultima manicure scelta dalla sorella di Belen.

Anche in questo caso, Chechu ha optato per un colore decisamente ‘particolare’, che conferma il suo stile unico. Una tonalità perfetta per questo periodo dell’anno: tutte vorranno le unghie così per questo autunno. Curiose di scoprire di cosa parliamo?

La manicure di Cecilia Rodriguez: tutte vorranno le unghie così

Qualche giorno fa, Cecilia Rodirguez ha mostrato la sua meravigliosa mano, con un incantevole smalto chiaro. L’attenzione di tutti, però, è caduta sull’anello ricevuto dal suo compagno, Ignazio Moser: la coppia nata al GF Vip circa cinque anni fa convolerà presto a nozze. Una notizia meravigliosa per i fan, che seguono la coppia con affetto sin dalla nascita del loro sentimento, nella casa di Cinecittà, nel 2017. E qualche giorno fa, la Rodriguez ha nuovamente mostrato in primo piano le sue splendide mani, stavolta però per porre l’accento sulla sua nuova manicure, di cui è super soddisfatta. L’ultima nail airt scelta da Cecilia mette in risalto ancora di più l’incantevole anello di diamanti che porta all’anulare, poiché si tratta di una tonalità nude, apparentemente semplice, ma con un tocco luccicante assolutamente innovativo. Di cosa stiamo parlando?

Della fantasia “aurora boreale”, realizzata per la showgirl argentina dall’estetista Barbara Coroli. La Chechu l’ha taggata nelle sue stories e lei, a sua volta, ha condiviso diverse immagini del lavoro creato sulle unghie della bellissima showgirl, sulla sua pagina personale di Instagram. Si tratta di una tonalità ‘nude’, adatta ad ogni abbinamento, ma nello stesso tempo molto particolare: una scelta con cui andare sul sicuro ma senza rinunciare ad un pizzico di originalità. Il colore di base è un rosa chiaro, ma appaiono sfumature di diversi colori quando si muove la mano, dal viola a lilla. Una vera e propria ‘aurora boreale’ in miniatura sulle unghie di Cecilia: l’effetto finale è perlato e super brillante… quasi come l’anello regalato dall’amato Ignazio!

Una scelta perfetta, quella di Cecilia, che non rinuncia al confort di un colore nude, col quale non si sbaglia mai, ma, nello stesso tempo, aggiunge un tocco glamour. Insieme ai classici colori autunnali, c’è una nuova tonalità da cui prendere ispirazione per questo autunno: quante di voi mostreranno questa foto alla propria estetista alla prossima manicure?