Antonino Spinalbanese è uno dei volti più celebri e seguiti del momento: com’era fino a qualche anno fa, mai visto così, spunta la foto

Un giovane uomo dal fascino indiscusso che è spesso al centro dell’attenzione pubblica. Stiamo parlando di Antonino Spinalbanese, attualmente concorrente del GF Vip nella casa più spiata d’Italia. Ex compagno della celebre e amatissima showgirl, Belen Rodriguez, con cui ha avuto una splendida bambina di nome Luna Marie. Com’era Antonino Spinalbese fino a qualche anno fa: mai visto così, spunta la foto.

La storia d’amore tra l’hair stylist e la showgirl è stata di sicuro una delle più seguite. Belen Rodriguez, del resto, è uno dei volti più celebri del mondo dello spettacolo, come dimostra il suo profilo Instagram da milioni di follower. Avevamo parlato di lei qualche giorno fa, mostrandovi il suo splendido albero di Natale, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

A scatenare i social, invece, qualche tempo fa, era stato uno scatto postato proprio da Antonino Spinalbanese: com’era fino a qualche anno fa, incredibile!

Spunta la foto: com’era Antonino Spinalbanese fino a qualche anno fa: che fascino!

Originario di Torre del Greco, trasferitosi giovanissimo con la famiglia, il giovane e talentuoso hairstylist è un grande appassionato di fotografia, come dimostra il suo profilo social. Passione alla quale sembra essersi dedicato, a tempo pieno, quando è iniziata la sua relazione con la celebre showgirl. Dopo la rottura, Antonino si è focalizzato, infatti, sulla sua splendida bimba e sul suo lavoro.

Di recente lo stiamo ammirando al GF Vip e di sicuro è uno tra i personaggi preferiti del pubblico. Siete curiosi di vedere com’era, qualche tempo fa? Ecco uno scatto che ha fatto impazzire i social!

Occhiali e cuffiette, sguardo serio e concentrato: questo è lo scatto che Antonino Spinalbanese ha postato qualche tempo fa sul suo seguitissimo profilo Instagram. Nella didascalia che accompagna, una semplice parola e qualche emoticon che spiegano il contesto. “Student” ha scritto.

E, in effetti, per il pubblico abituato al suo stile attuale, è davvero un’immagine inedita. Di solito, infatti, Antonino Spinalbanese non indossa gli occhiali e il suo è un fascino misterioso. In questo scatto, invece, questo stesso fascino diventa intellettuale e lascia proprio a bocca aperta: mai visto così!