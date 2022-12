“Una fetta 850 euro”: si parla del ‘panettone di Briatore’, cosa spunta fuori

Flavio Briatore ancora protagonista di una ‘notizia’ che tira in ballo cifre da capogiro: stavolta si tratta di un panettone, cos’è successo.

Siamo ormai in pieno clima natalizio e, come ogni anno, gli argomenti più gettonati sono cenoni, regali, viaggi e panettoni. Proprio il tipico dolce veronese è stato protagonista insieme a Flavio Briatore di una particolare ‘notizia’ che, molto probabilmente, il celebre imprenditore piemontese non avrà gradito. Ovviamente, quando si tratta di lui, è quasi inevitabile che si parli di business e altrettanto usuale che alcuni gli muovano delle critiche.

Non sarebbe la prima volta che l’ex marito di Elisabetta Gregoraci si trova coinvolto in una polemica sui prezzi di alcuni prodotti gastronomici. Ricordiamo che mesi fa il costo della pizza margherita (14 euro) del suo marchio Crazy Pizza aveva scatenato un vero e proprio caos mediatico. La catena di pizzerie nata nel 2019 nel quartiere londinese Marylebone con l’apertura del primo locale, a cui poi sono seguiti quelli di Montecarlo, Portocervo, Roma e Milano, ha tenuto banco per diverso tempo.

In quel caso, Briatore non aveva accettato di buon grado le proteste sollevate nei confronti di cifre così alte e aveva rilasciato anche un’intervista ad Adnkronos in cui rispondeva in modo piccato agli attacchi. “La polemica nasce solo perché c’è qualcuno che fa qualcosa di nuovo e ha successo – aveva detto – Ci sono i prezzi e ognuno prende quello che vuole. Se prendi un Sassicaia il prezzo sale, se prendi un’acqua minerale o una coca light il prezzo è diverso”. Aveva poi posto l’accento sull’alto livello della quantità degli ingredienti e del servizio offerto, mostrandosi più che convinto della linea imprenditoriale intrapresa nel settore della ristorazione.

Ora, invece della pizza, si parla del panettone. Uno spot rivela il prezzo folle di un nuovo prodotto lanciato dal titolare del Billionaire. Stavolta, però, non è come sembra, ma viene ugualmente spontaneo chiedersi come l’avrà presa Briatore.

Flavio Briatore, tutti di stucco per il ‘suo panettone’: cos’è successo davvero

In realtà, l’ex team manager della Formula 1, questa volta non ha lanciato nessun panettone sul mercato. Tutto è nato da una pubblicità fittizia a scopo comico, fatta dal simpaticissimo Nino Frassica. Nel corso di una delle ultime puntate di Che Tempo Che Fa su Rai Tre, l’attore siciliano ha fatto divertire il pubblico inventandosi di sana pianta il “Panettone Briatore”.

Non è mancato neanche il manifesto pubblicitario, con tanto di foto di Flavio insieme al fantomatico panettone: “Una fetta 850 euro”. Infine, puntuale come sempre, la battuta arguta di Frassica: “Pagare per credere”.

Restiamo quindi in attesa di scoprire se Flavio rintuzzerà la frecciatina del comico siciliano. A proposito di panettoni, voi lo preferite al pandoro oppure no?