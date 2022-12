Il grave lutto di Enzo Salvi: distrutto dal dolore si sfoga in dei messaggi sui social

Triste annuncio di Enzo Salvi che, attraverso i suoi profili social, ha espresso tutto il dolore per il lutto che lo ha colpito.

I social sono ormai diventati parte integrante della vita di quasi tutti noi e, nel bene e nel male, anche un luogo dove esprimere le proprie emozioni positive o negative. Gioia, nostalgia, divertimento, rabbia, tristezza, dolore: proprio come in passato facevano i vecchi diari, oggi gli account raccolgono e raccontano eventi e sensazioni che attraversano la nostra esistenza.

E’ così per tantissimi, compresi i personaggi famosi. Anzi, sono soprattutto coloro che hanno un gran seguito virtuale a rendere costantemente partecipi gli altri di tutto ciò che gli capita. Talvolta, purtroppo non si tratta di novità liete, ma anche in quel caso molti volti noti trovano sollievo nel gridare forte il proprio disagio piuttosto che tenerselo dentro.

E’ successo anche ad Enzo Salvi, attore comico romano che abbiamo visto in tanti film della commedia italiana come Matrimonio alle Bahamas, Ex, Un Natale al Sud. Nella sua carriera anche varie incursioni in diverse trasmissioni tv tra cui il reality L’Isola dei Famosi nel 2016. Proprio il brillante 59enne, che il pubblico conosce come uno dei volti più allegri e spiritosi dello spettacolo italiano, in questi ultimi giorni è stato travolto da una tragica notizia.

Suo padre è venuto a mancare e per Salvi si tratta di un dolore devastante, visto il grande legame che esisteva tra lui e l’anziano genitore.

Lutto per Enzo Salvi: il triste messaggio per il padre deceduto

“Ciao papà mio. Te ne sei andato all’improvviso, senza di te non so se ce la farò”, scrive l’attore sotto una foto che lo ritrae insieme al papà. Innumerevoli i commenti di cordoglio da parte dei fan, ma anche di molti colleghi famosi tra cui Paolo Conticini, col quale Salvi recitò nel 2015 sul set del film Matrimonio al Sud.

La morte di un genitore è sempre un evento drammatico ma, come si evince dalle parole di Enzo, evidentemente tra i due c’era davvero un rapporto molto speciale, descritto dall’attore in un post su Facebook. “Mi hai fatto diventare uomo e mi sei stato sempre vicino. Ti ho sempre stimato e amato come persona e l’uomo che eri”, si legge. Ora per l’apprezzato comico inizia un nuovo capitolo della propria vita nel quale sarà inevitabile sentire una mancanza profonda: “Senza di te è difficile ma a nonna ora ci pensiamo noi, come hai fatto per una vita tu”, scrive.

Naturalmente anche noi ci uniamo al dolore che ha colpito il bravissimo Enzo Salvi e gli auguriamo di superare nel migliore dei modi questo difficile momento.