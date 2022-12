Jessica Morlacchi e il dramma che ha vissuto: cosa le è successo per la prima volta a 15 anni. Non riuscirete proprio a crederci.

Sicuramente tutti voi avrete presente chi è Jessica Morlacchi, la cantante che attualmente fa parte del cast della trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1.

In pochi, però, si ricorderanno che la ragazza è stata innanzitutto una bambina prodigio che all’età di soli 13 anni ha iniziato a cantare all’interno del gruppo i Gazosa, vincendo con loro il Festival di Sanremo nel 2001. Ma al di là del successo precoce, la Morlacchi ha voluto parlare del dramma vissuto in passato proprio in un’intervista rilasciata ad Oggi è un altro giorno. Ecco che cosa ha rivelato.

Gli esordi e la carriera

Jessica Morlacchi, come abbiamo anticipato, è una cantante nata nel 1987 che all’età di soli 13 anni fonda la sua prima band, gli Eta Beta, successivamente trasformatasi in Zeta Beta. Il successo, però, arriverà con i Gazosa, il gruppo musicale che nel 2001 ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Stai con me (forever).

Qualche anno dopo la Morlacchi decide di lasciare la band e di iniziare la sua carriera da solista e nel 2013 partecipa a The Voice all’interno della squadra di Riccardo Cocciante. Successivamente seguono delle altre esperienze televisive che le danno la possibilità di far conoscere sempre meglio al pubblico il proprio talento e nel 2019 approda a Tale e quale show. Nel 2021 entra infine a far parte del cast della trasmissione di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, dove lavora tuttora.

Jessica Morlacchi e il dramma che ha vissuto

Ed è proprio all’interno della trasmissione Oggi è un altro giorno che Jessica Morlacchi ha deciso di aprirsi e di raccontare un vero e proprio dramma che ha vissuto per la prima volta all’età di soli 15 anni. Sapete già che cosa le è successo?

In pratica la ragazza ha iniziato a soffrire di attacchi di panico. “Eravamo bambini, ma abbiamo fatto una vita da grandi” ha spiegato la Morlacchi riferendosi agli anni del grande successo dei Gazosa. “Il mio corpo se ne è accorto, ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, ma io non sapevo riconoscerli” ha raccontato più nel dettaglio. “Ho chiesto aiuto e lo psicologo mi disse che ero sotto stress e che mi dovevo fermare un attimo. Il primo attacco di panico l’ho avuto a 15 anni”.

Un’esperienza davvero molto difficile che l’ha messa a dura prova e che la accomuna purtroppo a tantissimi giovani, troppo spesso messi sotto pressione da responsabilità più grandi di loro. “Ho passato 10 anni a casa con gli attacchi di panico. 5 anni fa ho trovato uno psichiatra favoloso che mi ha rimessa al mondo” ha infine concluso la cantante, dimostrando a tutti l’importanza di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. Solo così, infatti, si può andare avanti e vivere al meglio la propria vita.